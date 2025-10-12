edición general
6 meneos
61 clics
La bronca política se traslada al desfile de la Fiesta Nacional: abucheos a Sánchez, plante de Abascal al Rey y críticas de Ayuso

La bronca política se traslada al desfile de la Fiesta Nacional: abucheos a Sánchez, plante de Abascal al Rey y críticas de Ayuso

Felipe VI preside la parada militar en el 20º aniversario de la UME. Seis presidentes autonómicos no acuden a la jornada.

| etiquetas: sánchez , bronca , abascal , ayuso
5 1 1 K 60 actualidad
9 comentarios
5 1 1 K 60 actualidad
sotillo #1 sotillo
Abucheos y perro Sánchez hp pero de propuestas y arrimar el hombro de esto ni está ni se les espera y con la que tienen montada en sus comunidades
12 K 149
Sergio_ftv #2 Sergio_ftv
No entiendo la razón por la que la celebración principal del 12oct siempre se haga en Madrid. Debería rotar y celebrarse por toda España.

El nacionalismo madrileño es el peor representante de España, el que se haya apropiado de todos los símbolos y fiestas nacionales solo se puede entender desde el punto de vista carroñero que ejercen para aprovecharse del resto de España.
7 K 88
#4 Alcalino
Ladran, luego cabalgamos.
2 K 33
XtrMnIO #9 XtrMnIO *
Abucheos de los cayetanos.
1 K 26
valandildeandunie #3 valandildeandunie
Perro Sanxe fumándose un puro descojonandose de la oposición tan inútil que tiene que le está dejando en bandeja de plata la institucionalidad del Estado xD
1 K 23
#5 Suleiman
Pero vamos a ver... Quién cojones va. A esa mierda de desfile, pues los pitos nostálgicos del régimen, y estos no tienen precisamente amor a Perro sanxe. Y luego pretenden decir que la bandera es de todos, los cojones, se la han apropiado unos cuantos!
1 K 20
tul #8 tul
#5 esa bandera la eligieron unos pocos, no se porque pensais que os representa a vosotros, cuantas veces os tienen que dejaros claro que esa bandera solo les representa a ellos?
0 K 12
Mangione #7 Mangione *
Todos estos Freaks se han vuelto irrelevantes.
0 K 7
alcama #6 alcama
Cuando silban a Milei es el pueblo el que protesta.
Cuando silban a Sánchez son golpistas que no reconocen al gobierno legítimo

Y así todo
2 K -25

menéame