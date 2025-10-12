·
La bronca política se traslada al desfile de la Fiesta Nacional: abucheos a Sánchez, plante de Abascal al Rey y críticas de Ayuso
Felipe VI preside la parada militar en el 20º aniversario de la UME. Seis presidentes autonómicos no acuden a la jornada.
etiquetas
sánchez
bronca
abascal
ayuso
actualidad
actualidad
#1
sotillo
Abucheos y perro Sánchez hp pero de propuestas y arrimar el hombro de esto ni está ni se les espera y con la que tienen montada en sus comunidades
12
149
#2
Sergio_ftv
No entiendo la razón por la que la celebración principal del 12oct siempre se haga en Madrid. Debería rotar y celebrarse por toda España.
El nacionalismo madrileño es el peor representante de España, el que se haya apropiado de todos los símbolos y fiestas nacionales solo se puede entender desde el punto de vista carroñero que ejercen para aprovecharse del resto de España.
7
88
#4
Alcalino
Ladran, luego cabalgamos.
2
33
#9
XtrMnIO
Abucheos de los cayetanos.
1
26
#3
valandildeandunie
Perro Sanxe fumándose un puro descojonandose de la oposición tan inútil que tiene que le está dejando en bandeja de plata la institucionalidad del Estado
1
23
#5
Suleiman
Pero vamos a ver... Quién cojones va. A esa mierda de desfile, pues los pitos nostálgicos del régimen, y estos no tienen precisamente amor a Perro sanxe. Y luego pretenden decir que la bandera es de todos, los cojones, se la han apropiado unos cuantos!
1
20
#8
tul
#5
esa bandera la eligieron unos pocos, no se porque pensais que os representa a vosotros, cuantas veces os tienen que dejaros claro que esa bandera solo les representa a ellos?
0
12
#7
Mangione
Todos estos
Freaks
se han vuelto irrelevantes.
0
7
#6
alcama
Cuando silban a Milei es el pueblo el que protesta.
Cuando silban a Sánchez son golpistas que no reconocen al gobierno legítimo
Y así todo
2
-25
