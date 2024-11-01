El "bro" está acabando con el "pisha" y el "illo" de Andalucía

El bro que usan los adolescentes y los niños está acabando con el ‘pisha y el ‘illo’ de Andalucía, dos expresiones autóctonas que, al igual que otras muchas, deberían ser declaradas patrimonio de la humanidad. Es una pena que se vayan perdiendo por las americanadas.
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El lenguaje cambia, tanto el oficial como el coloquial.
Es justo el caso contrario, no es una evolución que según la zona geográfica hace divergir el idioma, si no una convergencia que lo que hace es homogeneizar el idioma en toda su zona de uso.
No podemos perder nuestras costumbres, debemos de machacar a la chavalería día y noche para concienciarles de la importancia se su lengua.
Vamos a organizar una Korrika, euskaraldia, herri urrats, euskaljaia... etc con dinero público a paladas para evitar que la gente diga las cosas como hay que decirlas, como Dios manda.
Pongamos el andaluz como lengua opcional al principio y paulatinamente iremos reemplazando los modelos "extranjeros" con los autoctonos hasta que no… » ver todo el comentario
Una oficiniya para el control del andalú?