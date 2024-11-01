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El "bro" está acabando con el "pisha" y el "illo" de Andalucía

El "bro" está acabando con el "pisha" y el "illo" de Andalucía

El bro que usan los adolescentes y los niños está acabando con el ‘pisha y el ‘illo’ de Andalucía, dos expresiones autóctonas que, al igual que otras muchas, deberían ser declaradas patrimonio de la humanidad. Es una pena que se vayan perdiendo por las americanadas.

| etiquetas: pisha , illo , bro , andaluz
8 2 0 K 96 cultura
14 comentarios
8 2 0 K 96 cultura
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Esto se soluciona con una Oficina del Español. Y así a lo loco pondría a un edurito como Cantó al mando
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ochoceros #6 ochoceros
#2 Cantó edurito pero de mollera xD
1 K 22
#8 Robe7064
#2 No, porque para las "Oficinas del Español" y cosas por el estilo el andaluz, el cubano o casi todo el idioma no son "español como Dios manda".
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Connect #5 Connect *
Y antes del Pisha estaba el quillo! (de chiquillo) y compare (de compadre) y antes de estos dos, muchacho
El lenguaje cambia, tanto el oficial como el coloquial.
1 K 24
Veo #11 Veo
#5 En realidad el pisha, el quillo, compare, co, muchacho o similares son coletillas geográficas, no temporales. El bro es una coletilla temporal, entraría en la categoría de tío, macho o pibe (si nos ceñimos a españa).
Es justo el caso contrario, no es una evolución que según la zona geográfica hace divergir el idioma, si no una convergencia que lo que hace es homogeneizar el idioma en toda su zona de uso.
1 K 27
neiviMuubs #7 neiviMuubs
q me ise shosho
1 K 12
#9 davidvsgoliat
Gracias a dios.
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neo1999 #13 neo1999 *
No puede ser!
No podemos perder nuestras costumbres, debemos de machacar a la chavalería día y noche para concienciarles de la importancia se su lengua.
Vamos a organizar una Korrika, euskaraldia, herri urrats, euskaljaia... etc con dinero público a paladas para evitar que la gente diga las cosas como hay que decirlas, como Dios manda.
Pongamos el andaluz como lengua opcional al principio y paulatinamente iremos reemplazando los modelos "extranjeros" con los autoctonos hasta que no…   » ver todo el comentario
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#1 alamajar
Y con el co de Zaragoza
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themarquesito #3 themarquesito
#1 O con el "neno" y el "meu" de Coruña
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SeñorPresunciones #12 SeñorPresunciones
#3 Menudo sacrilegio, chorbo.
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santim123 #14 santim123
#3 El meu en Coruña poco. En Ferrol junto con el "nacho" si.
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MoñecoTeDrapo #4 MoñecoTeDrapo
Naranjas de la china.
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Estoeslaostia #10 Estoeslaostia
Toni Canto está libre.
Una oficiniya para el control del andalú?
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menéame