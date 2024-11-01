Un breve texto para Jorge Azcón (y todos los hombres)

Lo de Jorge Azcón no es un comentario sin más. Ni lo tuyo una mirada sin más o una broma sin más o una tontería dicha al aire sin más. Sin más, quizá, lo será para quien lo hace. Porque desde quien lo vive, nada de eso es ocasional, aislado ni neutro. Es una constante que te mina y te desgasta, es una lluvia fina de malestar que condiciona la manera en que te miras y estás en el mundo...
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Es para #_3, que parece que me tiene en el ignore. Podría tener el valor de contestarme.
Es curioso ver cómo el primer comentario es un "not all men" en toda regla.
Nota: no me he sentido incluido en ningún momento y eso no impidió que entendiera su artículo.
Nota II, más facilita: Soy ecologista, cuido mi entorno y a los animales. El servicio humano es jodidamente nocivo para el medioambiente y los animales.
El segundo comentario era para el # 1 pero no me deja referenciarlos...
Es igual que los hombres se sientan incluidos o no cuando hay estas mierdas de articulos, ella ya incluye a todos y ademas aposta, porque básicamente se refiere a todos los hombres y luego directamente a la masculinidad en general.
Para mi es un error que cometen los hombres buenos, el pensar que no va con ellos cuando alguien incluye a todos. El mensaje terrible ese de "cualquiera puede ser un agresor sexual" por ejemplo que… » ver todo el comentario