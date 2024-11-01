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Un breve texto para Jorge Azcón (y todos los hombres)

Lo de Jorge Azcón no es un comentario sin más. Ni lo tuyo una mirada sin más o una broma sin más o una tontería dicha al aire sin más. Sin más, quizá, lo será para quien lo hace. Porque desde quien lo vive, nada de eso es ocasional, aislado ni neutro. Es una constante que te mina y te desgasta, es una lluvia fina de malestar que condiciona la manera en que te miras y estás en el mundo...

| etiquetas: azcon , montero , alegria , pp , psoe , elecciones , andalucia
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7 comentarios
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YSiguesLeyendo #3 YSiguesLeyendo
lo que acaba de decir el ser de luz del comentario dos es falso. se puede ver en esta captura como se puede leer sin poner el modo lectura y sin haber iniciado sesión como usuario ni hacer ningún pago. vete a cagar, mentiroso!  media
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YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
Querida Ana, cuando tengas tiempo de pensar antes de escribir, responde: ¿tú, Ana, eres todas las mujeres? ¿a que no? entonces, ¿por qué Jorge para ti es todos los hombres? ¡de nada!
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DocendoDiscimus #6 DocendoDiscimus *
A mí nadie me acusa de falsedad. He votado muro de pago porque me he encontrado con un muro de pago.

Es para #_3, que parece que me tiene en el ignore. Podría tener el valor de contestarme.  media
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DocendoDiscimus #2 DocendoDiscimus *
No sé ni qué coño ha dicho Jorge Azcón, ni quién es Ana Requena. Pero sí sé que eldiario.es me pide cincuenta céntimos para leer la opinión de esta señora. Lo que tenga que decirme como hombre no debe de ser tan importante si me piden pagar para leerlo.
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TipejoGuti #4 TipejoGuti *
#2 Coñe, pues yo lo he leído por la patilla.
Es curioso ver cómo el primer comentario es un "not all men" en toda regla.
Nota: no me he sentido incluido en ningún momento y eso no impidió que entendiera su artículo.
Nota II, más facilita: Soy ecologista, cuido mi entorno y a los animales. El servicio humano es jodidamente nocivo para el medioambiente y los animales.

El segundo comentario era para el # 1 pero no me deja referenciarlos...
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#5 Leon_Bocanegra
Ya está el de siempre referenciado a los que tiene en el ignore, insultando y mandando a cagar. Una joyita el nene. Y todos los días pasea su miseria moral por meneame con el beneplácito de los admin
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hazardum #7 hazardum *
Mas mierda misandrica de "eldiario"

Es igual que los hombres se sientan incluidos o no cuando hay estas mierdas de articulos, ella ya incluye a todos y ademas aposta, porque básicamente se refiere a todos los hombres y luego directamente a la masculinidad en general.

Para mi es un error que cometen los hombres buenos, el pensar que no va con ellos cuando alguien incluye a todos. El mensaje terrible ese de "cualquiera puede ser un agresor sexual" por ejemplo que…   » ver todo el comentario
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menéame