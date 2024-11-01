La brecha del alquiler: Así es como Idealista infla los precios (hasta un 30% por encima de los contratos reales) [CAT]

Idealista infla los precios al usar "precios de oferta" y no de contratos reales. Existe una brecha de hasta el 30% entre lo que pide el portal y lo que se acaba pagando según registros oficiales. Esta diferencia crea una espiral inflacionista: los propietarios suben precios al ver anuncios caros, y los medios difunden estos datos como oficiales. Idealista actúa como un lobby que prioriza la expectativa de lucro sobre la realidad económica.
| etiquetas: vivienda , pisos , especulación
Wallapop manipula precios? La mayoria de productos se venden a un precio muy inferior....
Si es de concesionario hasta sube porque llegas y te sueltan que el precio es con financiación al 11% TAE y que si quieres pagar al contado son 1000€ más