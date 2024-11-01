edición general
La brecha del alquiler: Así es como Idealista infla los precios (hasta un 30% por encima de los contratos reales) [CAT]

Idealista infla los precios al usar "precios de oferta" y no de contratos reales. Existe una brecha de hasta el 30% entre lo que pide el portal y lo que se acaba pagando según registros oficiales. Esta diferencia crea una espiral inflacionista: los propietarios suben precios al ver anuncios caros, y los medios difunden estos datos como oficiales. Idealista actúa como un lobby que prioriza la expectativa de lucro sobre la realidad económica.

BARCEL0NÍ #1 BARCEL0NÍ
Idealista que por cierto cuando el 9N catalán hizo artículo de bromita con lo que podría valer el piso que habían embargado a Artur Mas. (no me gusta más pero menos ver a pijomadrileños burlándose de políticos catalanes)
#2 Nastar
Idealista no infla nada, no es un registro real de precios de contratacion, es una web donde se publican ofertas de alquileres al precio que decide el casero, que luego se negocie a la baja ni le va ni le viene a idealista.

Wallapop manipula precios? La mayoria de productos se venden a un precio muy inferior....
#5 EISev
#2 y en los portales de coches de segunda mano pasa lo mismo, si es de particular.

Si es de concesionario hasta sube porque llegas y te sueltan que el precio es con financiación al 11% TAE y que si quieres pagar al contado son 1000€ más
cosmonauta #3 cosmonauta
¿Hay quien decide el precio de la compra más importante de su vida en función de lo que dice idealista? Really???
#4 mariopg
idealista es el mal. no sé cómo nadie le ha metido mano aún
