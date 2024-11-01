Brasil enfrenta escasez de mano de obra y el culpable es el programa Bolsa Família, dice empresario que cerró culpando a los jóvenes que "prefieren vivir de la asistencia del gobierno" [PT]

El empresario se volvió viral al vincular el cierre de negocios con la dificultad de contratar empleados, citando bajas por enfermedad y criticando programas sociales. En el vídeo asegura haber cerrado su propio negocio porque no podía mantener las operaciones sin empleados, generando una fuerte reacción en las redes sociales en medio de debates sobre el mercado de trabajo, salarios y políticas públicas en Brasil: "si el programa Bolsa Família es más atractivo que el salario de tu empresa, más vale que cierres ese lugar".