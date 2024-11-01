edición general
Brasil enfrenta escasez de mano de obra y el culpable es el programa Bolsa Família, dice empresario que cerró culpando a los jóvenes que "prefieren vivir de la asistencia del gobierno" [PT]

El empresario se volvió viral al vincular el cierre de negocios con la dificultad de contratar empleados, citando bajas por enfermedad y criticando programas sociales. En el vídeo asegura haber cerrado su propio negocio porque no podía mantener las operaciones sin empleados, generando una fuerte reacción en las redes sociales en medio de debates sobre el mercado de trabajo, salarios y políticas públicas en Brasil: "si el programa Bolsa Família es más atractivo que el salario de tu empresa, más vale que cierres ese lugar".

Gry #2 Gry
Dice empresario que no es capaz de competir en salario y condiciones de trabajo con una paga de subsistencia...
mosfet #4 mosfet
#2 Lo próximo será "Empresario no puede competir en salario y condiciones con banco de alimentos"
#8 mam23
#2 el pagaba con cacahuetes y el mercado de cacahuetes esta saturado
#5 Marisadoro *
Hay que incentivar la esclavitud que hizo tan grande a Brasil.
Yuiop #7 Yuiop
¡Pobres explotadores!
Así no hay quién explote a la gente.
asola33 #10 asola33
Buena noticia. Yo pensaba que había mucha emigración a España.
neo1999 #9 neo1999
Trabajar ya no ilusiona a nadie.
Puede que haga falta darle una vuelta de tuerca a todo lo relativo al entorno laboral con salarios dignos donde los accionistas no se lleven un alto porcentaje de los beneficios y empezar a tratar con respeto a los trabajadores que dejan de lado su familia para acudir a su puesto donde en ocasiones se les pide dar más de lo que reciben a cambio y aguantar al mando intermedio de turno.
#6 torrrquemada *
Siempre puede traer inmigrantes de...Mozambique y Angola :troll:
Andreham #1 Andreham
Correcto, lo ha pillado bastante bien.
#3 Y_digo_yo
#1 exacto, y la prensa haciendo su trabajo para los esclavistas.
El titular debería ser: Brasil pone contra las cuerdas a los negocios basados en la explotación laboral.
