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Boyero fusila 'El diablo viste de Prada 2' con las mismas palabras que usó hace 20 años

El crítico de cine Carlos Boyero asegura en La Ventana que su impresión sobre El diablo viste de Prada 2 es prácticamente idéntica a la que escribió hace dos décadas sobre la primera película y no duda en repetir los mismos calificativos. Según explica, definió la primera película como "una gilipollez" y asegura que podría escribir exactamente lo mismo sobre esta segunda entrega. Boyero afirma que, mientras veía la película, intentaba recordar algo de la historia original, pero reconoce que la había olvidado por completo. El crítico sosti

| etiquetas: boyero , el diablo viste de prada 2 , gilipollez , película
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8 comentarios
3 0 0 K 53 ocio
#2 Pitchford
Pues esta segunda no la he visto, pero la primera me pareció una comedia estupenda y sí que me acuerdo de ella, a pesar de tanto tiempo.
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mariKarmo #4 mariKarmo
#2 A mi me encantó. Me pareció una comedia bien hecha y estructurada, con una fotografía increíble. Pocas comedias alcanzan ese nivel.
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Mark_ #1 Mark_
"Explica que no logra conectar con Anne Hathaway, pese a reconocer su atractivo físico [...]"

Boyero huele a pellejo patrás.
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josde #8 josde
Yo la primera la he visto y me pareció entretenida y con buenas actuaciones.
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Un_señor_de_Cuenca #6 Un_señor_de_Cuenca
Sé que mi opinión es absolutamente irrelevante, pero a mí me pareció la típica película yanqui: un personaje que es durísimo, mala persona, un hijo de puta como una catedral, otro bueno, moral y relativamente cándido. El primero putea al segundo toda la película, pero al final se descubre que no era tan malo y ha hecho crecer al segundo, que reconoce con cierta ternura que le ha hecho un favor llevándole al límite.

Filosofía de EE.UU. para tontitos, con eso de que putear a otro es bueno. El mismo esquema que Whiplash, por ejemplo, aunque esta última tenga otros matices.
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#7 Suleiman
Si Boyero dice que és una puta mierda, seguro que vale la pena verla.
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mariKarmo #3 mariKarmo
Pues si la primera me encantó me va a encantar la segunda.
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lonnegan #5 lonnegan
A mi la primera me enamoró de Emily Blunt que era bastante desconocida
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menéame