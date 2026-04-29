Boyero fusila 'El diablo viste de Prada 2' con las mismas palabras que usó hace 20 años

El crítico de cine Carlos Boyero asegura en La Ventana que su impresión sobre El diablo viste de Prada 2 es prácticamente idéntica a la que escribió hace dos décadas sobre la primera película y no duda en repetir los mismos calificativos. Según explica, definió la primera película como "una gilipollez" y asegura que podría escribir exactamente lo mismo sobre esta segunda entrega. Boyero afirma que, mientras veía la película, intentaba recordar algo de la historia original, pero reconoce que la había olvidado por completo. El crítico sosti