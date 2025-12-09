edición general
Borrell, sobre la injerencia de Trump en Europa: "Es una declaración de guerra política"

Josep Borrell, anterior Alto representante de la Unión Europea en asuntos Exteriores, ha alzado la voz frente a la injerencia que Estados Unidos pretende llevar a cabo en el viejo continente, tal y como ha plasmado la administración Trump en su estrategia de seguridad nacional. "Es una declaración de guerra política a la UE", ha advertido. En ese documento, el gobierno norteamericano señala entre sus líneas de acción prioritarias para Europa "cultivar la resistencia" de la ciudadanía a las políticas actualmente mayoritarias en el seno de la Un

Bolgo #2 Bolgo
Sin pertenecer a ningún comando, yo aplaudo lo que dice Borrell
8 K 127
azathothruna #5 azathothruna
#2 Es raro que esta pustula version alfa tenga mas cerebro.
Segun creo, los memes decian que tenia alcohol en vez de sangre en las venas
1 K 25
Bolgo #6 Bolgo
#5 es un mensaje críptico al futuro?
0 K 9
Dene #10 Dene
#2 lo triste es que dice lo que dice ahora que no es nadie...
Pelin tarde
2 K 29
#12 eipoc
#2 Vosotros seguid tragando con el teatro que se montan. Europa es vasalla de EEUU, no es soberana, el que no se haya dado cuenta aún que se lo haga mirar, esto solo es un paripé para desvincular, en apariencia, las dos regiones para contener las consecuencias ante una guerra con Rusia.
0 K 6
Deviance #13 Deviance
#2 Y aquí uno que opina igual; aunque me caiga como una patada en la entrepierna.
0 K 14
jonolulu #3 jonolulu
"Los líderes europeos tienen que dejar de negar que Trump es nuestro adversario, escudándose en un silencio temeroso y complaciente, y en cambio afirmar con decisión la soberanía de la UE, tecnológica, en seguridad y defensa, y política"

Chispúm
5 K 71
azathothruna #8 azathothruna
#3 Es epicamente gracioso pensar que bismarck el bigote de brocha, luis XIV y demas "iconos europedos" deben estar gritando de rabia en el infierno, viendo como "el centro de la civilizacion humana" se plega a los "sabios designios" de un agente de bienes raices estafador.
1 K 29
jonolulu #9 jonolulu
#8 La estrategia diplomáica de la UE la ha diseñado Espinete
0 K 12
HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Digo yo que ahora todo el comando NATOntado, esos que hablan de la soberanía de los paises y la no injerencia aplaudirán a Borrell con las orejas.

Salvo que sean unos pertinaces mierdas traidores y asslickers como la Kallas.
4 K 67
pitercio #4 pitercio
Volaron el Nord Stream, porque nos querían colar su material, ni ruso, ni argelino, igual alguna pista tenía que tener este trepa traidor.
0 K 12
#7 Tecar *
Los políticos siempre están en guerra entre ellos.
El problema es cómo transciende esa guerra.

Según el estratega militar prusiano Carl von Clausewitz (1780-1831):
"La guerra no es más que la continuación de la política por otros medios"
0 K 7
azathothruna #11 azathothruna
#7 Y los europedos no han tenido un buen estratega... desde el cabo de corcega :troll: :troll: :troll: :troll:
Putin debio criar y nutrir un zhukov, pero solo TIENE mierdas en sus mandos militares
0 K 17

