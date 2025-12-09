Borrell, sobre la injerencia de Trump en Europa: "Es una declaración de guerra política"

Josep Borrell, anterior Alto representante de la Unión Europea en asuntos Exteriores, ha alzado la voz frente a la injerencia que Estados Unidos pretende llevar a cabo en el viejo continente, tal y como ha plasmado la administración Trump en su estrategia de seguridad nacional. "Es una declaración de guerra política a la UE", ha advertido. En ese documento, el gobierno norteamericano señala entre sus líneas de acción prioritarias para Europa "cultivar la resistencia" de la ciudadanía a las políticas actualmente mayoritarias en el seno de la Un
Según el estratega militar prusiano Carl von Clausewitz (1780-1831):
"La guerra no es más que la continuación de la política por otros medios"
