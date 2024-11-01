A bordo de una balsa casera construida con bidones y plásticos: Salvamento Marítimo rescata de madrugada a un migrante en el Estrecho

A bordo de una precaria e inestable balsa armada con cuatro bidones, unas tablas y un par de plásticos a modo de velas. Así ha encontrado Salvamento Marítimo a un migrante de origen subsahariano en la madrugada de este jueves cuando trataba de alcanzar las costas de la Península. Apenas impulsado a remos por la fuerza de sus brazos, la localización de esta persona se produjo sobre la una de la madrugada, cuando el centro de control de Tarifa recibió el aviso.
Esa invención es justo lo que no ocurre, nadie "premia" a inmigrante por jugarse la vida.
Ha apostado todo a un caballo y ha ganado por pura chiripa; podría haberle salido mal
Es cierto que no se debe premiar a los ganadores que se juegan su vida y a veces incluso las de los demás
Si el Titanic hubiera estado hecho de bidones seguro que no se hubiera hundido.