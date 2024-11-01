edición general
A bordo de una balsa casera construida con bidones y plásticos: Salvamento Marítimo rescata de madrugada a un migrante en el Estrecho

A bordo de una precaria e inestable balsa armada con cuatro bidones, unas tablas y un par de plásticos a modo de velas. Así ha encontrado Salvamento Marítimo a un migrante de origen subsahariano en la madrugada de este jueves cuando trataba de alcanzar las costas de la Península. Apenas impulsado a remos por la fuerza de sus brazos, la localización de esta persona se produjo sobre la una de la madrugada, cuando el centro de control de Tarifa recibió el aviso.

Supercinexin
#4 En su cabeza, y en la del membrillo que lo ha positivizado, suena espectacular. Son las realidades paralelas que dibujan todos los días en internet los fachas. A ver si a fuerza de repetir mentiras cuelan.
4
strike5000
Que haya arriesgado su vida no debería darle ningún privilegio ni derecho extra sobre los que intentan entrar legalmente. Por supuesto hay que rescatarle y no dejarle a la deriva, pero no premiarle con un permiso de residencia y trabajo sólo por haberse jugado la vida.
7
powernergia
#3 " pero no premiarle con un permiso de residencia y trabajo sólo por haberse jugado la vida."

Esa invención es justo lo que no ocurre, nadie "premia" a inmigrante por jugarse la vida.
4
kwisatz_haderach
#4 Entre comillas, la UE prohíbe devoluciones en caliente, asi que los inmigrantes que son "rescatados" en agua internacionales son llevados a puerto europeo (si, hay opción de llevarlos al puerto origen, pero si son indocumentados y el pais de origen no les reconoce, pues.. no) y en lo que se desarrollo la orden de expulsión, ahí pueden iniciar los procesos de pedir asilo y se les concede un status temporal y son traslados a centros CIES con plazas donde se les da alojamiento,…   » ver todo el comentario
3
powernergia
#6 Si, lo que se llama aplicar las leyes europeas.
0
ElenaCoures1
#3 El fondo del Mediterráneo está lleno de los que NO tuvieron la suerte
Ha apostado todo a un caballo y ha ganado por pura chiripa; podría haberle salido mal
Es cierto que no se debe premiar a los ganadores que se juegan su vida y a veces incluso las de los demás
1
Mangione
#3 Hay quien nunca deja pasar una oportunidad para demostrar bajeza moral, ética, e intelectual. Esa gente me fascina, porque demuestra lo fácil que es ser buena persona y el empeño constante y contumaz que hay que poner para no serlo.
1
kwisatz_haderach
Lo meneo por la balsa, señor, hay narices para meterse en el mar con eso.... xD
1
placeres
#1 .. han intentado pasar el estrecho con un flotador cama, eso al menos tenia un trasunto de vela y mantas para el frio, pero evidentemente eso no pasaría las corrientes del estrecho por muy bueno que estuviera la mar y solo con el tiempo para montarlo debió ser consciente que se estaba jugando la vida, ya es cuestión de ingenio en la desesperación
0
anv
#1 Realmente no lo veo mala idea. Los bidones pesan poco, tienen buen volumen y son muy resistentes. A demás al ser varios incluso si uno se rompiera los otros seguirían flotando.

Si el Titanic hubiera estado hecho de bidones seguro que no se hubiera hundido. :-D
0
angar300
Jo, que no se le ocurra a nadie hacer esto en el Caribe, que el misilazo está contado, por traficante... de plástico.
0

