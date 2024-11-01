A bordo de una balsa casera construida con bidones y plásticos: Salvamento Marítimo rescata de madrugada a un migrante en el Estrecho

A bordo de una precaria e inestable balsa armada con cuatro bidones, unas tablas y un par de plásticos a modo de velas. Así ha encontrado Salvamento Marítimo a un migrante de origen subsahariano en la madrugada de este jueves cuando trataba de alcanzar las costas de la Península. Apenas impulsado a remos por la fuerza de sus brazos, la localización de esta persona se produjo sobre la una de la madrugada, cuando el centro de control de Tarifa recibió el aviso.