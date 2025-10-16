El boom de las criptomonedas dispara las estafas en la Región: falsos brókeres logran engaños de más de 100.000 euros

Los estafadores utilizan portales de inversión y simuladores de beneficios para ganar la confianza de las víctimas y obtener transferencias masivas. La Policía Nacional ha detectado en la Región de Murcia un incremento en las estafas relacionadas con inversiones, y más concretamente con inversiones en criptomonedas, en las que organizaciones criminales realizan contactos telefónicos y vía internet con ciudadanos interesados en invertir, atraídos por el alto valor de cotización en bolsa de las criptomonedas.