Los bonos argentinos se derrumban y se dispara el índice de riesgo de la deuda

Los bonos argentinos se derrumban y se dispara el índice de riesgo de la deuda  

Argentina atraviesa potentes turbulencias financieras. El riesgo país elaborado por el banco JP Morgan, que mide el diferencial que pagan los bonos de un país por encima de los de Estados Unidos, cerró este jueves en 1.453 puntos básicos, un 16,6% más que en la víspera. La disparada del índice es el mejor indicador de la pérdida de confianza de los inversores en la fortaleza del Gobierno de Javier Milei para llevar adelante el ajuste fiscal que le permitiría cumplir con sus compromisos externos. En enero de este mismo año, el riesgo país argent

Comentarios destacados:    
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
El modelo Milei cayéndose a pedazos y el de Trump también

Pero por lo que sea los grandes medios en España no lo cuentan, habrá que moverlo por redes
10 K 98
Catacroc #3 Catacroc
#1 El argumento "libertario" es que la culpa de esto es de los argentinos que en las elecciones han dicho que no confian en Milei y ante el peligro de la vuelta de los peronistas el dinero huye.
2 K 31
Dragstat #6 Dragstat
#1 Pues hace dos días estaba en las portadas de los periódicos liberales como ejemplo y haciéndose fotos con premios y gente que nos quiere imponer su modelo. Como Musk o Ayuso.
3 K 55
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
Al final el milagro argentino no deja de ser el rebote del gato muerto
3 K 46
#4 LaMinaEnMiPuerta
Falta algún liberal que nos explique que esto también es parte del plan.
3 K 35
Desideratum #12 Desideratum *
#4 Ya vendrá alguno que me tiene ignorado a explicarte lo equivocado de la malicia de tu insinuación. :troll:
1 K 20
#8 detectordefalacias
Lo siento por los Argentinos, pero el dislate de Milei servirá de vacuna para el resto.

Lo dije en su momento y lo mantengo. Basta con sentarse y dejar que haga.

Ni dos años... Eso con toda la campaña mediática a su favor...
2 K 29
#10 Pkpkpk
#8 "Basta con sentarse y dejar que haga"... Así es como se revuelven las Crisis Seldon :roll:
1 K 19
#13 detectordefalacias *
#10 Cuando tú enemigo se equivoca no hay que corregirlo.

Los que jugaron a la ruleta rusa con su país fueron los argentinos...

Y como decía la semana pasada un expalmero de Milei en la tele. "Vos y yo sabiamos que Milei no era normal, pero lo dejamos pasar porque nos gustaba lo que decía"

Votar es una responsabilidad muy importante y, si te tomas esa responsabilidad a la ligera... Pues eso, llega un Milei y te destroza un país en año y medio. Y ojo porque reconstruir es mucho más difícil y lento que construir
0 K 12
sotillo #5 sotillo
La disparada del índice es el mejor indicador de la pérdida de confianza de los inversores en la fortaleza del Gobierno de Javier Milei para llevar adelante el ajuste fiscal que le permitiría cumplir con sus compromisos externos“
No se esconden en decir que lo importante no son los argentinos si no los que les pueden saquear antes de que el hambre haga saltar el gobierno
2 K 25
#11 tromperri *
Findeton!!!! Compra bonos que esto se hunde…
Sería gracioso si no fuese por que los argentinos sufren las consecuencias del tarado que habla con su perro muerto.
Condecorado por Ayuso!
1 K 21
devilinside #14 devilinside
Findi, calienta que sales. A ver si no vas a ser de los de la España que madruga
0 K 12
emmett_brown #9 emmett_brown
Qué lástima, iba a ir de alquiler vacacional a Argentina. Viendo el contenido que se mueve por redes, ahora iré a Valencia.
0 K 11
#7 calaverax
Según el reddit pro-gobierno (r/argentina) es el "riesgo kuka", todo es culpa del peronismo que ganó en Buenos Aires. En octubre hay elecciones legislativas nacionales y se renueva la mitad de legisladores, a ver qué pasa ahí. Si Milei y sus amigos pierden (o gana el peronismo) la cosa se puede poner mucho peor en términos de confianza.
0 K 9

