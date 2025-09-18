Los bonos argentinos se derrumban y se dispara el índice de riesgo de la deuda  

Argentina atraviesa potentes turbulencias financieras. El riesgo país elaborado por el banco JP Morgan, que mide el diferencial que pagan los bonos de un país por encima de los de Estados Unidos, cerró este jueves en 1.453 puntos básicos, un 16,6% más que en la víspera. La disparada del índice es el mejor indicador de la pérdida de confianza de los inversores en la fortaleza del Gobierno de Javier Milei para llevar adelante el ajuste fiscal que le permitiría cumplir con sus compromisos externos. En enero de este mismo año, el riesgo país argent
| etiquetas: milei , argentina , liberalismo
Pero por lo que sea los grandes medios en España no lo cuentan, habrá que moverlo por redes
Lo dije en su momento y lo mantengo. Basta con sentarse y dejar que haga.
Ni dos años... Eso con toda la campaña mediática a su favor...
Los que jugaron a la ruleta rusa con su país fueron los argentinos...
Y como decía la semana pasada un expalmero de Milei en la tele. "Vos y yo sabiamos que Milei no era normal, pero lo dejamos pasar porque nos gustaba lo que decía"
Votar es una responsabilidad muy importante y, si te tomas esa responsabilidad a la ligera... Pues eso, llega un Milei y te destroza un país en año y medio. Y ojo porque reconstruir es mucho más difícil y lento que construir
No se esconden en decir que lo importante no son los argentinos si no los que les pueden saquear antes de que el hambre haga saltar el gobierno
Sería gracioso si no fuese por que los argentinos sufren las consecuencias del tarado que habla con su perro muerto.
Condecorado por Ayuso!