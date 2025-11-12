Los bomberos lo confirman: los coches eléctricos arden menos y no son más difíciles de apagar

Desde que los coches eléctricos han ganado terreno en el mercado, los bulos no han tardado en multiplicarse. Uno de los más persistentes: que tienen un riesgo de incendio mucho mayor que un coche de combustión. Las imágenes de eléctricos ardiendo y siendo sumergidos en contenedores llenos de agua han calado hondo en el imaginario colectivo. Pero los datos reales y los expertos dicen otra cosa muy distinta.