Los bomberos lo confirman: los coches eléctricos arden menos y no son más difíciles de apagar

Desde que los coches eléctricos han ganado terreno en el mercado, los bulos no han tardado en multiplicarse. Uno de los más persistentes: que tienen un riesgo de incendio mucho mayor que un coche de combustión. Las imágenes de eléctricos ardiendo y siendo sumergidos en contenedores llenos de agua han calado hondo en el imaginario colectivo. Pero los datos reales y los expertos dicen otra cosa muy distinta.

#1 Quillotro *
Noticia patrocinada por Elon Musk. Un pasito más cerca del bonus de nosécuántos trillones....
#5 Katos
#1 ahhh, si. Yo creo que es iberdrola
Gry #3 Gry *
Ya hace años que se sabe que arden menos por los datos de las aseguradoras.

A la chita callando los que más se queman son los híbridos, que no molestan a nadie porque tienen un motor que hace brum brum.
#4 Katos
#3 ¿y son menos dificiles de apagar? porque en eso TODO lo contrario
reivaj01 #2 reivaj01
Lo de que sean más difíciles de apagar no lo sé, pero que no arden tan fácilmente estoy seguro: meneame.net/story/fracaso-exito-renault-bomberos-queman-ev-bateria-no-
