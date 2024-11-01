edición general
Bolsonaro vuelve al hospital tras una caída en su celda en la que se ha golpeado la cabeza

El expresidente brasileño ya fue intervenido el día de Año Nuevo de una hernia

#2 Grahml
Ya se las arreglará para hacerse un Zaplana.
#5 Pivorexico
Que lo metan en una celda acolchada ,y apañado .
reithor #6 reithor
¿Como está la pared tras la colisión? Porque podría pasar por pez martillo...
devilinside #7 devilinside
Espero que pague de su bolsillo los daños producidos al suelo
mariKarmo #1 mariKarmo
Ay pobre. Espero que se recupere pronto y pueda volver a su celda.
Spirito #3 Spirito *
Ojalá psicópatas que han hecho tanto daño como éste engendro de la humanidad a la humanidad tuvieran arreglo.

Que se recupere y siga en la jaula muchísimos años.
