El Boletín Oficial de la Provincia de Almería publica finalmente la modificación que declara no urbanizable El Algarrobico

El Boletín Oficial de la Provincia de Almería ha publicado este lunes la normativa urbanística íntegra que clasifica el paraje de El Algarrobico como suelo no urbanizable de especial protección, un documento de 113 páginas con el que el alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (CS), cumple el ultimátum judicial y se libra de las multas coercitivas personales que le amenazaban.La publicación, recogida en el boletín provincial bajo el anuncio 003726-25, formaliza definitivamente la modificación parcial del Plan General de Ordenación Urbana.

| etiquetas: boletín oficial , almería , el algarrobico , no urbanizable
10 comentarios
reivaj01 #1 reivaj01
Yo creo que se han precipitado.
Bourée #9 Bourée *
#1 xD xD xD xD xD Gracias, me has alegrado la mañana
manzitor #10 manzitor
#1 Es verdad, a ver para qué tantas prisas, joder, que luego se hacen las cosas sin pensar.
taSanás #5 taSanás
Es alucinante que lleven tantos años con esto, cuantos millones de euros en horas de funcionario se ha llevado este problema?
powernergia #6 powernergia
Poco a poco.
Rogue #7 Rogue
Hay tiempo de comer...
#8 sorecer
Si no hay como tocarle el bolsillo propio del alcalde para que la cosas fluyan. No el del consistorio, que ese se la suda... El personal.
sinson #4 sinson
Todavía no ha acabado. El ayuntamiento sigue haciendo malabares.
#3 NO86
La única forma de que esos partidos de mierda cumplan la ley es perseguir a sus integrantes. Puta justicia vendida...
