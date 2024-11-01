El Boletín Oficial de la Provincia de Almería publica finalmente la modificación que declara no urbanizable El Algarrobico

El Boletín Oficial de la Provincia de Almería ha publicado este lunes la normativa urbanística íntegra que clasifica el paraje de El Algarrobico como suelo no urbanizable de especial protección, un documento de 113 páginas con el que el alcalde de Carboneras, Salvador Hernández (CS), cumple el ultimátum judicial y se libra de las multas coercitivas personales que le amenazaban.La publicación, recogida en el boletín provincial bajo el anuncio 003726-25, formaliza definitivamente la modificación parcial del Plan General de Ordenación Urbana.