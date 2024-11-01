Bolaños lamenta la "amnesia colectiva" del PP tras la declaración de Rajoy y Cospedal por la Kitchen

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha lamentado este jueves "el grave problema de amnesia colectiva" del PP tras las declaraciones del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y de la exministra María Dolores de Cospedal en el juicio sobre la trama Kitchen."Esta amnesia colectiva que está sufriendo el PP para lo antiguo y para lo reciente pues es algo que pone de manifiesto su colaboración con la justicia"