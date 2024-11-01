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Bolaños lamenta la "amnesia colectiva" del PP tras la declaración de Rajoy y Cospedal por la Kitchen

Bolaños lamenta la "amnesia colectiva" del PP tras la declaración de Rajoy y Cospedal por la Kitchen

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha lamentado este jueves "el grave problema de amnesia colectiva" del PP tras las declaraciones del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y de la exministra María Dolores de Cospedal en el juicio sobre la trama Kitchen."Esta amnesia colectiva que está sufriendo el PP para lo antiguo y para lo reciente pues es algo que pone de manifiesto su colaboración con la justicia"

| etiquetas: bolaños , lamenta , amnesia colectiva , pp , kitchen
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29 comentarios
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Comentarios destacados:    
XtrMnIO #2 XtrMnIO *
Es que los juecezuelos de la mafia son muy comprensivos con esta dolencia si son los pepetarras quien la sufren.

A otros les piden 7 años de correos.
5 K 75
DayOfTheTentacle #9 DayOfTheTentacle
#2 no pillo la referencia :-(
0 K 11
#13 fremen11
#9 No te suena una tal Begoña??
0 K 11
DayOfTheTentacle #18 DayOfTheTentacle
#13 uhm si, la mujer del presi? Si es que cada día paso más.
0 K 11
DayOfTheTentacle #28 DayOfTheTentacle
#27 estaba por el canalillo a que si? xD
2 K 41
#29 fremen11
#28 jejeje
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#3 Zamarro
Les ponen los audios, les enseñan los whatsapp, y aun así dicen que es mentira o que no se acuerdan.
Puta vergüenza
2 K 32
DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
#3 pero cuela judicialmente no? Pues eso. Si no roba unas cremas no pasa nada. Como si arropella a dos guardias y se da a la fuga.
0 K 11
#17 fremen11
#14 Circula por ahí una foto de Mariano Rajoy con una tarjeta identificativa en un acto que pone M. Rajoy, no sé lo mismo hace falta el comodín de la llamada para resolver el enigma.....
1 K 22
DayOfTheTentacle #26 DayOfTheTentacle
#24 entonces has visto a mi perro no? :troll:
1 K 22
#16 luckyy
Un poco de picaña ayudaría a recobrar la memoria de tanto hdp
1 K 20
#20 fremen11
#16 picana
1 K 20
#23 luckyy
#20 cierto
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#6 Leon_Bocanegra
Pero ,pero ,pero... Y las amnistías que :troll:
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#25 fremen11 *
#21 Ah!, no?? Que hubo??
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DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
M. Rajoy el Barbas puede ser cualquiera. Es la izquierda la que quiere que sea la izquierda la que el pueblo y la segunda ya tal.
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#12 fremen11
#4 No sé, sin embargo todo el mundo tenía claro quién era número 1.......
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DayOfTheTentacle #14 DayOfTheTentacle
#12 m.rajoy...pero a saber quién es...
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#19 fremen11
#14 Me refiero al Perro
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#24 fremen11
#22 No, a mis tetas
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#15 fremen11
#11 Y la del 78, te suena??
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FunFrock #21 FunFrock
#15 ese año no hubo amnistía
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Andreham #7 Andreham
DIle tú a hacienda "no me acordé de que tenía que pagar ese impuesto" y a ver qué te dicen.
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FunFrock #1 FunFrock
Son amnesia políticas, como las Amnistías, q se dice una cosa y se hace otra
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#8 poxemita
#1 es entrar un político en un juzgado y la niebla inunda dus recuerdos.
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#10 fremen11
#1 Lo dices por Montoro??
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FunFrock #11 FunFrock
#10 tb
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menéame