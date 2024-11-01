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Bohemian Rhapsody (Queen). Arreglo para guitarra acústica por Lucas Imbiriba

Bohemian Rhapsody (Queen). Arreglo para guitarra acústica por Lucas Imbiriba  

Magnífico arreglo -e interpretación- para guitarra acústica de "Bohemian Rhapsody" (Queen)

| etiquetas: bohemian rhapsody , queen , arreglo , guitarra acústica , lucas imbiriba
15 4 1 K 155 cultura
6 comentarios
15 4 1 K 155 cultura
FrayM #1 FrayM *
Magnífica versión para guitarra, magnífica ejecución y magnífico parecido del guitarrista con el joven Cat Stevens.

Se lo dije en un comentario, en otra interpretación suya y se lo tomó muy bien. ¡Y es que es innegable!

Ese chico Lucas, es un artistazo. Si visitáis su canal estaréis de acuerdo; no tiene desperdicio.

Ale, a disfrutar :-)  media
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HAL9K #4 HAL9K
#1 Aquí los tienes juntos.  media
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FrayM #5 FrayM
#4 xD xD ¡Qué bueno! Gracias, compañuelo :-)
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Cuñado #2 Cuñado
Fantástico arreglo. Y flipante cómo toca el tipo. Reproducir con esa fidelidad e intención las variaciones dinámicas de Bohemian Rhapsody no está al alcance de cualquiera.
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reivaj01 #3 reivaj01
Yo sintiéndolo mucho, tengo que discrepar.
Puede que, viendo el vídeo, el mozo demuestre unas aptitudes tremendas como guitarrista pero, al menos a mí, no me emociona.
Me recuerda a lo que vimos ayer por aquí de Matteo Mancuso www.meneame.net/story/matteo-mancuso-the-chicken-montreux-internationa
Por aportar algo, me quedo con los arreglos de Paola Hermosín www.youtube.com/watch?v=72uOEzPOdzg
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#6 Jjota
Muy chulo, además fuerza notas, para que sea más difícil, por eso como dice alguien por aquí no transmite, al ser arreglos tan complicados, cuesta algo más, pero es una pasada.
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menéame