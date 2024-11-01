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Matteo Mancuso "The Chicken" - Montreux International Guitar Show
Cover de The Chicken en Montreal 2024 Matteo Mancuso - Guitarra Riccardo Oliva - Bajo Gianluca Pellerito - Bateria
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:
matteo mancuso
,
the chicken
,
montreux international guitar show
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jazzlives
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#4
Cuñado
#3
No es una cuestión de estilo o de lenguaje, soy fan de gente como Allan Holdsworth, Scott Henderson, Frank Gamble o Steve Vai.
Tiene que ver con su labor compositiva, sus solos me parecen una colección de licks sin coherencia interna y sus temas una excusa para el solo. Confío en que cuando ya no sienta la necesidad de demostrar nada pueda dejar fluir su creatividad compositiva y convertirse, quizás, en un gran músico. De momento sólo es un gran intérprete, uno excepcional eso sí.
Aún así iré a verlo dentro de unos meses para disfrutarlo como el excelente guitarrista que es.
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#5
Amperobonus
#4
Positivo porque te has marcado un muy buen análisis
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#2
Cuñado
La técnica de Mancuso el de putos locos pero a mí, musicalmente no me dice mucho.
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#3
Amperobonus
#2
Obviamente para gustos colores.
En mi caso me gusta porque soy bastante fan de esa mezcla entre shred guitar y algunos licks interesantes. Pero entiendo que no le guste a todo el mundo
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#1
Amperobonus
Mancuso es uno de esos guitarritas de "nueva hornada" que ya está dando mucho que hablar
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Tiene que ver con su labor compositiva, sus solos me parecen una colección de licks sin coherencia interna y sus temas una excusa para el solo. Confío en que cuando ya no sienta la necesidad de demostrar nada pueda dejar fluir su creatividad compositiva y convertirse, quizás, en un gran músico. De momento sólo es un gran intérprete, uno excepcional eso sí.
Aún así iré a verlo dentro de unos meses para disfrutarlo como el excelente guitarrista que es.
Positivo porque te has marcado un muy buen análisis
En mi caso me gusta porque soy bastante fan de esa mezcla entre shred guitar y algunos licks interesantes. Pero entiendo que no le guste a todo el mundo