edición general
7 meneos
77 clics
Matteo Mancuso "The Chicken" - Montreux International Guitar Show

Matteo Mancuso "The Chicken" - Montreux International Guitar Show  

Cover de The Chicken en Montreal 2024 Matteo Mancuso - Guitarra Riccardo Oliva - Bajo Gianluca Pellerito - Bateria

| etiquetas: matteo mancuso , the chicken , montreux international guitar show
5 2 0 K 12 jazzlives
5 comentarios
5 2 0 K 12 jazzlives
Cuñado #4 Cuñado
#3 No es una cuestión de estilo o de lenguaje, soy fan de gente como Allan Holdsworth, Scott Henderson, Frank Gamble o Steve Vai.

Tiene que ver con su labor compositiva, sus solos me parecen una colección de licks sin coherencia interna y sus temas una excusa para el solo. Confío en que cuando ya no sienta la necesidad de demostrar nada pueda dejar fluir su creatividad compositiva y convertirse, quizás, en un gran músico. De momento sólo es un gran intérprete, uno excepcional eso sí.

Aún así iré a verlo dentro de unos meses para disfrutarlo como el excelente guitarrista que es.
1 K 17
Amperobonus #5 Amperobonus
#4

Positivo porque te has marcado un muy buen análisis :hug:
1 K 17
Cuñado #2 Cuñado
La técnica de Mancuso el de putos locos pero a mí, musicalmente no me dice mucho.
0 K 9
Amperobonus #3 Amperobonus
#2 Obviamente para gustos colores.

En mi caso me gusta porque soy bastante fan de esa mezcla entre shred guitar y algunos licks interesantes. Pero entiendo que no le guste a todo el mundo
0 K 8
Amperobonus #1 Amperobonus
Mancuso es uno de esos guitarritas de "nueva hornada" que ya está dando mucho que hablar 8-D
0 K 8

menéame