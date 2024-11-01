edición general
Bob Pop, tras las primarias de los Comuns: "La política institucional ha evitado que alguien como yo sea candidato"

Bob Pop no ha mencionado directamente a Gerardo Pisarello, pero sí ha dejado un mensaje crítico a la formación: “Es curioso que gente que lleva toda la vida dentro, se postule como gran renovador de las cosas. ¿Desde qué lugar?”, ha dicho en referencia al futuro alcaldable de los Comuns, que lleva en el partido desde sus inicios y quien ya fue primer teniente de alcaldía de Ada Colau en su primer mandato.

Veelicus #1 Veelicus *
Igual lo que lo ha impedido es el sentido comun de muchas personas... digo yo, a ver si este se piensa que va a ser candidato de una formacion porque el de buena mañana se levanta pensando que tiene que serlo.
Torrezzno #2 Torrezzno *
Vaya por dios con las cloacas del estado. Un tipo que en su libro "Mansos" dice que ha sido cliente de prostitutos se lamenta porque no lo han eligido en unas primarias. Resultaria un poco curioso que por un lado quieran prohibir la prostitucion femenina pero miren hacia otro lado hacia la masculina.
Raúl_Rattlehead #3 Raúl_Rattlehead
Este retrasado no se cansa de hacer el estúpido siempre que le dan la oportunidad.
ombresaco #4 ombresaco
“Es curioso que gente que lleva toda la vida dentro, se postule como gran renovador de las cosas. ¿Desde qué lugar?”

¿Está hablando de la transición española?
