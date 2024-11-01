Bob Pop, tras las primarias de los Comuns: "La política institucional ha evitado que alguien como yo sea candidato"

Bob Pop no ha mencionado directamente a Gerardo Pisarello, pero sí ha dejado un mensaje crítico a la formación: “Es curioso que gente que lleva toda la vida dentro, se postule como gran renovador de las cosas. ¿Desde qué lugar?”, ha dicho en referencia al futuro alcaldable de los Comuns, que lleva en el partido desde sus inicios y quien ya fue primer teniente de alcaldía de Ada Colau en su primer mandato.