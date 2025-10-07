edición general
Bob Pop presentará este sábado su candidatura a las primarias de BComú para postularse como alcalde de Barcelona

El escritor y periodista Roberto Enríquez, conocido como Bob Pop, ha anunciado que presentará su candidatura a las primarias de BComú este sábado, y dará a conocer su proyecto para liderar a los Comuns en la carrera hacia la alcaldía de Barcelona. "Cuantas más seamos, más sentido tendrá todo esto"dijo Pop que ha señalado que con su proyecto busca "sumar a mucha más gente" con la que construir una ciudad para todo el mundo.

vicvic #3 vicvic *
Esperando que el ministerio de o
"igualdad" le monte un anuncio personalizado criticandolo. 8-D

Es broma, ya se que este es compi yogui del gobierno y socios y no lo van a criticar ni recordad nada.
7 K 70
#10 _4248
#3 otro futuro politico violador
0 K 6
kumo #2 kumo
VOT POP! El alcalde que BCN se merece!
3 K 26
Macnulti_reencarnado #7 Macnulti_reencarnado
Debería presentarse el chiquilicuatre por ERC. Formarían un excelente dúo cómico con el payaso charnego.
2 K 25
#8 Borgiano *
#7 Lo tienen en Madrit, diciendo paridas en el Congreso de los Diputados.
1 K 15
cosmonauta #5 cosmonauta *
Pues igual le votaba y todo.

Realmente son unas falsas primarias. Como todas.
0 K 12
#6 DatosOMientes
Nada mejor que poner un candidato altamente polarizado y polémico para espantar a los indecisos. Bien jugado.
0 K 11
Robus #12 Robus
Ah! Así que han decidido que Bcomu no se presenta este año... porque presentarse con un candidato madrileño en Barcelona... :roll:
0 K 11
Gnomo #11 Gnomo
Menudo subnormal, debería estar denunciado por abusos el asqueroso.
0 K 10
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
Ánimo! Los Loles pueden ser mastodónticos
0 K 7
#9 Hacksturcon
Exito rotundo, al tiempo.
0 K 6

