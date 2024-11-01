Los Comuns comparan la candidatura de Bob Pop en Barcelona con Mamdani en Nueva York

Janet Sanz, presidenta de Barcelona en comú, ha confirmado durante una entrevista en el programa Café d'Idees que las primarias de Barcelona en Comú se abrirán el 19 de diciembre y ha comparado la posible candidatura de Bob Pop a la alcaldía de Barcelona con el triunfo del socialista musulmán Zohran Mamdani en Nueva York. Sanz aseguró que la Bob Pop simboliza “la esperanza de abrir nuevos marcos políticos” y enmarcó su candidatura en “un momento político en el que la gente busca recuperar la esperanza”.