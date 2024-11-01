Los Comuns comparan la candidatura de Bob Pop en Barcelona con Mamdani en Nueva York

Janet Sanz, presidenta de Barcelona en comú, ha confirmado durante una entrevista en el programa Café d'Idees que las primarias de Barcelona en Comú se abrirán el 19 de diciembre y ha comparado la posible candidatura de Bob Pop a la alcaldía de Barcelona con el triunfo del socialista musulmán Zohran Mamdani en Nueva York. Sanz aseguró que la Bob Pop simboliza “la esperanza de abrir nuevos marcos políticos” y enmarcó su candidatura en “un momento político en el que la gente busca recuperar la esperanza”.
En realidad, el asunto no pasa tanto por el origen, sino por la sintonía de la ciudad. Un madrileño de perfil castizo y conservador, que en Madrid tendría mayoría absoluta, difícilmente conectaría con el electorado barcelonés. En cambio, una persona progresista o centrista (que no centralista) si podría tener opciones reales.
En Barcelona cuesta imaginar a alguien postularse a la alcaldía sin comprender produndamente la… » ver todo el comentario
Bob Pop es más un perfil de PSC.
No, no han sobrevivido porque sean catalanistas, han sobrevivido precisamente porque hicieron coalición con Podem.
Al menos aquí ha habido unión de la izquierda (el psoe no es izquierda) y han trabajado como tal, a una. Por eso han sobrevivido, no porque sean catalanistas.