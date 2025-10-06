Bob Pop se postula a alcalde de Barcelona con los Comuns: “Estoy harto de que parezca que la política solo la hacen los demás”

Bob Pop quiere postularse como candidato a alcalde con Barcelona En Comú. El escritor y crítico televisivo ha hablado ya con la ejecutiva de los Comuns y entrará en los procesos participativos.
| etiquetas: bob pop , barcelona , política , alcaldía , en comú
cadenaser.com/nacional/2025/10/06/bob-pop-se-plantea-presentarse-a-la-
Que su trabajo consiste en decir su opinión...
Lo de "a su favor"...
¿Para qué concretamente?
¿Para hacer que distinto a lo que hace?
Porque no va a ser comprarse un ferrari
Como os descubrís en cuanto se os pregunta un poco...
Lo que te molesta es que sea gai...
Pues nada..
Ajo y agua, para que voy a discutir contigo.
O el mismo señor que blanqueaba los campos de trabajo del régimen castrista para homosexuales. Esto dijo de los gays represaliados en Cuba:
Presentador español dice que los homosexuales cubanos la pasaban bien en las UMAP: "No era para tanto"
Bop Pop se mofaba de la represión contra los homosexuales en Cuba. Hablando sobre la
… » ver todo el comentario
«Me encontré una discoteca llena de señores supercachas, sin camiseta, cariñosísimos (…). Yo no me drogaba nada (…), yo abusaba de esos señores todo el rato. Y pensaba: no haberte drogado»,
Fuentes:
1- www.msn.com/es-es/entretenimiento/musica/la-coruña-invita-al-activist
2- www.eldebate.com/espana/galicia/la-coruna/20250418/coruna-invita-activ
Es como si una fuese a una fiesta de swingers y dijese que abusaba de los señores follándoselos
Realizar tocamientos a una persona drogada ya es un abuso en sí mismo, y más afirmando “que no se hubiesen drogado”