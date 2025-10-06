edición general
Bob Pop se postula a alcalde de Barcelona con los Comuns: “Estoy harto de que parezca que la política solo la hacen los demás”

Bob Pop quiere postularse como candidato a alcalde con Barcelona En Comú. El escritor y crítico televisivo ha hablado ya con la ejecutiva de los Comuns y entrará en los procesos participativos.

HeilHynkel #5 HeilHynkel *
Al que le parezca mal ... no estaría mal recordar las carreras previas a la política de Reagan, Chuarcheneger, Clint Eastwood (alcalde de su pueblo) Zelenskii, Toni Cantó, Felisuco ....
woody_alien #18 woody_alien
¿Un madrileño alcalde de Barcelona? Eso no pasó ni en la dictadura.
#2 mr._cortimer
pero si le quedan dos telediarios...
#4 Suleiman
#2 Ha sonado un poco cruel, pero poquito...
WcPC #6 WcPC *
#2 Pues mira, que quieres que te diga, eso convierte en seguro que no va a meter la mano para gastarlo después.
#12 Grandpiano
#6 O le da por hacer lo que le dé la gana en su favor, sabiendo que no va a tener que pagar por ello.
WcPC #15 WcPC *
#12 Ya hace lo que le da la gana.
Que su trabajo consiste en decir su opinión...
Lo de "a su favor"...
¿Para qué concretamente?
#17 Grandpiano
#15 Pero ahora lo hace con su dinero, no con dinero público.
WcPC #19 WcPC
#17 Repito...
¿Para hacer que distinto a lo que hace?
Porque no va a ser comprarse un ferrari
#22 Grandpiano
#19 Subvencionar efebos para sus urgencias genitales, por poner un ejemplo. Así no tiene que violar a nadie.
WcPC #23 WcPC
#22 Vaaaale, que es gai y entonces un violador...
Como os descubrís en cuanto se os pregunta un poco...
Lo que te molesta es que sea gai...
Pues nada..
Ajo y agua, para que voy a discutir contigo.
#8 Grahml *
#1 #2 Probablemente sea hora de actualizar este meme.  media
antesdarle #20 antesdarle
#8 Ahhh la genética y tener la cartera llena :troll:
antesdarle #1 antesdarle
Otro en la crisis de los 50 :troll: unos se hacen ciclistas y otros se postulan para alcaldes
ños #10 ños *
Este personaje Bob Pop da mucho asco. Es el mismo que escribió el abuso a personas drogadas, como si se tratara de anécdotas triviales de su vida.

O el mismo señor que blanqueaba los campos de trabajo del régimen castrista para homosexuales. Esto dijo de los gays represaliados en Cuba:
Presentador español dice que los homosexuales cubanos la pasaban bien en las UMAP: "No era para tanto"
 Bop Pop se mofaba de la represión contra los homosexuales en Cuba. Hablando sobre la

…   » ver todo el comentario
Raúl_Rattlehead #14 Raúl_Rattlehead *
Mira que no me cae mal como al 99% de internet, pero tampoco le veo mucho sentido a una candidatura como la suya y mas teniendo en cuenta su enfermedad degenerativa. Extravagancia que sera olvidada en 2 dias.
#11 Jatetu
Anda, el gilipollas que se ofende mucho con el machismo y las violaciones y los piquitos a futbolistas y luego resulta que se ponía las botas aprovechándose de gente drogada o escribe en novelas autobiográcias con profuso detalle cómo se iba de putos (menores?) en las saunas del suegro de Sánchez.
Sandilo #7 Sandilo
Recordemos quién es este ser repugnante y despreciable:


«Me encontré una discoteca llena de señores supercachas, sin camiseta, cariñosísimos (…). Yo no me drogaba nada (…), yo abusaba de esos señores todo el rato. Y pensaba: no haberte drogado»,

Fuentes:
1- www.msn.com/es-es/entretenimiento/musica/la-coruña-invita-al-activist

2- www.eldebate.com/espana/galicia/la-coruna/20250418/coruna-invita-activ
#9 archiputoamo
#7 Repugnante y despreciable son tus ideas y fuentes que mandas links de msn y el debate
arturios #13 arturios
#7 A saber si esos señores supercachas, sin camiseta y cariñosísimos fueron abusados...

Es como si una fuese a una fiesta de swingers y dijese que abusaba de los señores follándoselos :shit:
Sandilo #21 Sandilo
#13 Tu comentario es repugnante.

Realizar tocamientos a una persona drogada ya es un abuso en sí mismo, y más afirmando “que no se hubiesen drogado”
#16 Grandpiano
#7 En efecto, sería el primer alcalde, que yo sepa, que se reconoce como violador.
