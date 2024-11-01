edición general
3 meneos
42 clics
BMW podría estar preparando un tornillo ‘antipirateo’

BMW podría estar preparando un tornillo ‘antipirateo’

BMW patenta un tornillo con una cabeza que requeriría de puntas o destornilladores especiales no existentes. Por ahora es solo una patente y puede que no se aplique nunca, pero de hacerse dificultaría la auto-reparación y obligaría a todos los talleres a comprar dichas herramientas.

| etiquetas: bmw , tornillo , patente , reparación
3 0 0 K 32 actualidad
9 comentarios
3 0 0 K 32 actualidad
azathothruna #1 azathothruna
Y no lo venderan en china, porque, obviamente :troll:
1 K 24
Gry #5 Gry
Encaja un par de clavos o puntas de destornillador en los huecos y haz palanca con un destornillador.  media
0 K 15
#7 piquillo
#5 No es como el de la foto. En el de la patente los 4 segmentos tienen diferente profundidad y en angulo.

Es difícil, pero con calma y con una Radial/Dremel podrás acabar fabricando uno.
2 K 34
Elbaronrojo #3 Elbaronrojo
¿Pero esto no lo hizo en su día apple y no le valió para nada?
0 K 11
jdmf #9 jdmf
Una alternativa sería, no comprar un BMW
0 K 11
Nylo #2 Nylo *
Existiendo las impresoras 3D me río de los tornillos especiales. Si existe la herramienta existirá quien te la fabrique y la venda por 3 duros.
0 K 9
#4 piquillo
El anti pirateo es para que les compres a ellos la herramienta y el tornillo. Porque el pirata un tornillo de esos le va a durar 2 minutos.
0 K 9
#6 piquillo
Voy a poner un ejemplo real y de BMW:

Uno de los que sale con mi grupo en moto tiene un BMW GS 1250. No me digas como pero durante una de las salidas uno de los 2 tornillos que agarran la cerradura al chasis se salió y lo perdió. Como consecuencia el llavín no bloqueaba la moto y además se movía. El tonillo tenia una cabeza de seguridad estrellada pentagonal con un hueco en el medio y un saliente.

Fue a la BMW y le calzaron 12 euros por el tornillo y cuando les pidió la llave para apretarlo le dijeron que esa llave no se vendía y que solo la tenían ellos.

Con la moto delante del concesionario les pido la llave para apretar el tonillo y dijeron que no.

Le cobraron 70 euros (media hora de taller) por apretar un tornillo en 2 minutos.
0 K 9
Elbaronrojo #8 Elbaronrojo
#6 ¿Torx de seguridad?

tecnitool.es/llaves-torx/
0 K 11

menéame