BMW podría estar preparando un tornillo ‘antipirateo’

BMW patenta un tornillo con una cabeza que requeriría de puntas o destornilladores especiales no existentes. Por ahora es solo una patente y puede que no se aplique nunca, pero de hacerse dificultaría la auto-reparación y obligaría a todos los talleres a comprar dichas herramientas.
| etiquetas: bmw , tornillo , patente , reparación
Es difícil, pero con calma y con una Radial/Dremel podrás acabar fabricando uno.
Uno de los que sale con mi grupo en moto tiene un BMW GS 1250. No me digas como pero durante una de las salidas uno de los 2 tornillos que agarran la cerradura al chasis se salió y lo perdió. Como consecuencia el llavín no bloqueaba la moto y además se movía. El tonillo tenia una cabeza de seguridad estrellada pentagonal con un hueco en el medio y un saliente.
Fue a la BMW y le calzaron 12 euros por el tornillo y cuando les pidió la llave para apretarlo le dijeron que esa llave no se vendía y que solo la tenían ellos.
Con la moto delante del concesionario les pido la llave para apretar el tonillo y dijeron que no.
Le cobraron 70 euros (media hora de taller) por apretar un tornillo en 2 minutos.
