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BMW y Mercedes-Benz podrán vender coches de combustión a partir de 2030

BMW y Mercedes-Benz podrán vender coches de combustión a partir de 2030

El Tribunal Federal Supremo de Alemania ha dictado una sentencia que blinda para el futuro de la industria automotriz la fabricación de vehículos de combustión, al desestimar de forma definitiva las demandas presentadas por la asociación ambientalista DUH contra BMW y Mercedes-Benz. El fallo confirma que los fabricantes podrán seguir comercializando vehículos térmicos más allá de noviembre de 2030, rechazando así la pretensión del grupo ecologista de imponer una prohibición judicial antes de los plazos marcados por la normativa europea.

| etiquetas: bmw , mercedes-benz , combustión
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9 comentarios
6 1 0 K 70 actualidad
Gry #3 Gry
#2 Los gente de pasta que conozco son los primeros que se han pasado al coche eléctrico, para los viajes largos tienen otro coche... si no viajan directamente en avión.

Uno me dijo hace poco que le parecía un coñazo y una perdida de tiempo tener que ir a una gasolinera a llenar el depósito cuando podía salir con el coche cargado de casa.
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Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
Llevan intermitentes?
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Don_Pixote #5 Don_Pixote
#4 xD el otro dia vi un BMW que tenia cameras como retrovisores,
poco a poco van asumiendo que a sus clientes se la suda lo que pase fuera del interior de su coche  media
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#7 juande
#4 Dejad de reiros de los intermitentes. Son importantes porque cuando ponen los 4 a la vez significa: "ojo, que voy a hacer algo ilegal/peligroso/absurdo".
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Gry #1 Gry
Que se los compre alguien ya es otra historia.
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#2 capitan.meneito
#1 los ricos.
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#9 Onaj *
#1 Mientras sean más económicos la gente los comprará.

Como bien dices el eléctrico lo compra gente con pasta o gente a la que les sale rentable al usarlo mucho.
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Mauro_Nacho #6 Mauro_Nacho
Los coches de gasolina y gasoil pueden convertirse a medio plazo en un lujo.
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#8 j3j3j3j3 *
desde luego una apuesta segura!!! unos visionarios!! unos cracks!!
Byd acaba de anuncia su bateria blade 500Km y esos se enroscan en los motores de combustion , a los CEO de mercedes y BMW habra que darles dos medallas .
:-D :-D :-D  media
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menéame