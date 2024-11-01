BMW y Mercedes-Benz podrán vender coches de combustión a partir de 2030

El Tribunal Federal Supremo de Alemania ha dictado una sentencia que blinda para el futuro de la industria automotriz la fabricación de vehículos de combustión, al desestimar de forma definitiva las demandas presentadas por la asociación ambientalista DUH contra BMW y Mercedes-Benz. El fallo confirma que los fabricantes podrán seguir comercializando vehículos térmicos más allá de noviembre de 2030, rechazando así la pretensión del grupo ecologista de imponer una prohibición judicial antes de los plazos marcados por la normativa europea.
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Uno me dijo hace poco que le parecía un coñazo y una perdida de tiempo tener que ir a una gasolinera a llenar el depósito cuando podía salir con el coche cargado de casa.
poco a poco van asumiendo que a sus clientes se la suda lo que pase fuera del interior de su coche
Como bien dices el eléctrico lo compra gente con pasta o gente a la que les sale rentable al usarlo mucho.
Byd acaba de anuncia su bateria blade 500Km y esos se enroscan en los motores de combustion , a los CEO de mercedes y BMW habra que darles dos medallas .