BMW y Mercedes-Benz podrán vender coches de combustión a partir de 2030

El Tribunal Federal Supremo de Alemania ha dictado una sentencia que blinda para el futuro de la industria automotriz la fabricación de vehículos de combustión, al desestimar de forma definitiva las demandas presentadas por la asociación ambientalista DUH contra BMW y Mercedes-Benz. El fallo confirma que los fabricantes podrán seguir comercializando vehículos térmicos más allá de noviembre de 2030, rechazando así la pretensión del grupo ecologista de imponer una prohibición judicial antes de los plazos marcados por la normativa europea.