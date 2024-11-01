El bloqueo de Ormuz impulsa a las naciones del Golfo a reevaluar proyectos de oleoductos (ING)

Los países del Golfo reconsideran proyectos de oleoductos para eludir el Estrecho de Ormuz. Los funcionarios están reevaluando alternativas que anteriormente se descartaban por coste o técnica. Un oleoducto hasta el Mediterráneo costaría entre $ 15 a 20 mil millones. Las rutas a Omán enfrentarían desafíos de ingeniería y un territorio montañoso. La guerra ha reforzado la importancia estratégica del oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudita que transporta petróleo al puerto de Yanbu en el Mar Rojo. Duplicarlo costaría "sólo" $ 5 mil millones.