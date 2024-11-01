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El bloqueo de Ormuz impulsa a las naciones del Golfo a reevaluar proyectos de oleoductos (ING)

El bloqueo de Ormuz impulsa a las naciones del Golfo a reevaluar proyectos de oleoductos (ING)

Los países del Golfo reconsideran proyectos de oleoductos para eludir el Estrecho de Ormuz. Los funcionarios están reevaluando alternativas que anteriormente se descartaban por coste o técnica. Un oleoducto hasta el Mediterráneo costaría entre $ 15 a 20 mil millones. Las rutas a Omán enfrentarían desafíos de ingeniería y un territorio montañoso. La guerra ha reforzado la importancia estratégica del oleoducto Este-Oeste de Arabia Saudita que transporta petróleo al puerto de Yanbu en el Mar Rojo. Duplicarlo costaría "sólo" $ 5 mil millones.

| etiquetas: bloqueo , ormuz , países , golfo , oleoducto , mediterráneo , omán
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9 comentarios
9 0 0 K 109 actualidad
security_incident #3 security_incident
Deberían de reevaluar también sus alianzas. Los oleoductos no sirven de mucho si no hay oleo que fluya
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Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
"Cuando se libra un conflicto armado, no sólo se libra contra objetivos militares, sino también contra objetivos de carácter estratégico. Y los oleoductos son un objetivo estratégico", declaró el presidente checo Pavel el miércoles en el podcast PoliTalk.
www.meneame.net/story/ucranianos-destruyeron-nord-stream-puede-estuvie
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crob #4 crob
¿Estos son los radicales musulmanes buenos o los radicales musulmanes malos?
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ur_quan_master #6 ur_quan_master
Mientras hay una potencia saqueando arbitrariamente países lo único para lo que pueden prepararse es para unirse contra ella o para ser expoliados.
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#2 solojavi
Si la cosa continúa igual no va a haber diferencia entre disparar a un barco (objetivo grande a corta distancia que se mueve despacio) o a un oleoducto (objetivo largo y estrecho a una distancia considerable que no se mueve). Cuando se tranquilice la cosa podrán utilizar los dos medios y por ahora ninguno.
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#5 Sarampion
Un oleoducto hasta el Mediterráneo costaría entre $ 15 a 20 mil millones
Eso en rescates bancarios ¿cuánto es?
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Verdaderofalso #7 Verdaderofalso *
#5 el sobrecoste de una central nuclear xD
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incontinentiasuma #8 incontinentiasuma
A ver si adivino: Los oleoductos pasarán por Siria (ahora que están los coleguitas de Trump) y por Israel para llegar a una Gaza anexionada y de allí a Europa y Estados Unidos.
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jm22381 #9 jm22381 *
#8 No. Catar- Arabia Saudí - Jordania - Siria - Turquía - Europa. Ya antes de la guerra se hablaba de 2 alternativas y parece que la iraní ha perdido www.eleconomista.es/energia/noticias/13135238/12/24/siria-derriba-el-u
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menéame