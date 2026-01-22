edición general
¿Bitcoin o ethereum? El debate inversor se intensifica en 2026 | Criptomonedas

La conclusión de Javier Molina, "condicionada, como siempre, a cómo evolucione el marco regulatorio y macro, es que bitcoin sigue siendo el ancla del mercado, pero ethereum está mejor posicionado para capturar la siguiente fase de crecimiento estructural". La actual fase del ciclo, sugieren los expertos, podría beneficiar más a ethereum. "En mi opinión, de cara a 2026, es probable que veamos un mejor comportamiento relativo de ether", valora Jorge Schnura, antes de añadir un matiz clave: siempre que el contexto lo permita.

Sinfonico
Buff, qué problemón, los criptobros indecisos
powernergia
"Es probable... Siempre que el contexto lo permita".

Válido para acertar siempre en cualquier tipo de predicciones.
Benzo
Sellos.
pitercio
Monero.
Catacroc
Hay que joldear con cojones. Si has comprado bitcoins a muerte con ellos, sin embargo lo que has comprado son ethereum a muerte con los ethereums.
jaramero
Hay que diversificar tu cartera bro :troll:
