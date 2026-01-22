¿Bitcoin o ethereum? El debate inversor se intensifica en 2026 | Criptomonedas

La conclusión de Javier Molina, "condicionada, como siempre, a cómo evolucione el marco regulatorio y macro, es que bitcoin sigue siendo el ancla del mercado, pero ethereum está mejor posicionado para capturar la siguiente fase de crecimiento estructural". La actual fase del ciclo, sugieren los expertos, podría beneficiar más a ethereum. "En mi opinión, de cara a 2026, es probable que veamos un mejor comportamiento relativo de ether", valora Jorge Schnura, antes de añadir un matiz clave: siempre que el contexto lo permita.