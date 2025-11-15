Billy 'el niño' como nunca lo habías visto: Photo Restorer revive el raro retrato del forajido del salvaje oeste [Eng]  

Un restaurador de fotos ha dado nueva vida al único retrato universalmente aceptado de Billy el Niño, dando a los espectadores una imagen más clara del forajido más infame del Salvaje Oeste. Nick Harris se puso a trabajar en la fotografía de tintype que fue tomada en 1880 en Fort Sumner, Nuevo México, y se acredita al fotógrafo Ben Wittick. “Usando mis conocimientos de restauración y la tecnología moderna, me propuse el desafío de crear el retrato más claro y de más alta definición de Billy el Niño jamás visto”, dijo Harris a PetaPixel. + en #1
x.com/igor_os777/status/1989952015040958844
xcancel.com/igor_os777/status/1989952015040958844
Rel.: www.meneame.net/story/mitico-forajido-jesse-james-fotografiado-junto-a
www.meneame.net/story/billy-nino-bandido-mas-famoso-lejano-oeste
www.meneame.net/story/ni-olvido-ni-perdon-para-billy-the-kid
www.meneame.net/story/billy-the-kid-podria-recibir-perdon-postumo
www.meneame.net/story/us-2-millones-billy-the-kid