Billy 'el niño' como nunca lo habías visto: Photo Restorer revive el raro retrato del forajido del salvaje oeste [Eng]

Un restaurador de fotos ha dado nueva vida al único retrato universalmente aceptado de Billy el Niño, dando a los espectadores una imagen más clara del forajido más infame del Salvaje Oeste. Nick Harris se puso a trabajar en la fotografía de tintype que fue tomada en 1880 en Fort Sumner, Nuevo México, y se acredita al fotógrafo Ben Wittick. “Usando mis conocimientos de restauración y la tecnología moderna, me propuse el desafío de crear el retrato más claro y de más alta definición de Billy el Niño jamás visto”, dijo Harris a PetaPixel. + en #1

| etiquetas: billy el niño , oeste , ee.uu. , photo , restauración , fotografía , retrato , kid
Marsela
Dudo que tuviera los dientes tan blancos...
2
Mltfrtk
Para estas cosas la IA es una herramienta estupenda.
0
herlocksholmes
Se parece a Paul Newman :troll:
0
ElBeaver
No se parece en nada
0
IngridPared
Para fiarse de un tipo con esa cara.
0

