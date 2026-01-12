Bessent, secretario del Tesoro de los EEUU, da un extraño paso atrás tras un reportaje que afirma que, en privado, se enfadó con Trump: «Si dije eso, estaba equivocado» [ENG]  

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dio un extraño paso atrás respecto a un reportaje que afirmaba que, en privado, se enfadó con el presidente Donald Trump por la investigación del Departamento de Justicia sobre el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. En una entrevista en Meet the Press de la NBC, Kristen Welker confrontó al secretario del Tesoro por un reportaje de Axios que decía que un Bessent “molesto” le comentó a Trump que la investigación del Departamento de Justicia sobre Powell “había montado un gran problema”.