Berkeley sube a 1.250 millones de dólares su demanda en el arbitraje por la mina de uranio

Berkeley ha presentado un memorial de demanda ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), en el marco del procedimiento de arbitraje internacional en curso contra el Reino de España, solicitando una indemnización por un importe aproximado de 1.250 millones de dólares.
Tratado de la Carta de la Energía (TCE)
Firmado por España en 1994 → Gobierno del PSOE (Felipe González)
Ratificado en 1998 → Gobierno del PP (José María Aznar)
Es decir:
El PSOE lo firmó
El PP lo ratificó y lo dejó plenamente operativo
¿Por qué arbitraje y no un juicio?
1. Porque España aceptó ese sistema en tratados internacionales
En tratados como el Tratado de la Carta de la Energía (TCE), España aceptó que:
Las empresas extranjeras no tengan que ir a los tribunales españoles,
y puedan acudir directamente a un arbitraje internacional contra el Estado.
Eso es una renuncia parcial a la soberanía judicial.
Mira lo que he puesto en #13
España no pertenece al TCE desde abril de 2025, cuando entró en vigor la publicación un año antes en el BOE dicha retirada (tal y como permitía e indicaba la UE en el DOUE de 13 de junio de 2024). Por cierto, que la UE también aprobó salirse en bloque del TCE.
Así que no tienen las de ganar, sencillamente porque España no va a acudir al arbitraje. Y en el caso de que este se celebrase sin la participación de España (que ya veríamos si es posible) y suponiendo que le dieran la razón a la empresa australiana, esta tendría que meterse en pleitos para reclamar cualquier indemnización.
Pero eso no detiene los arbitrajes ya iniciados, aunque España abandone el TCE, no significa que desaparezcan los arbitrajes ya iniciados antes de esa fecha.
Mira estas normas:
-La salida no tiene efecto retroactivo sobre procedimientos que ya están en marcha.
-Los arbitrajes pendientes seguirán su curso bajo las reglas del TCE por inversiones hechas antes de la retirada.
-Las inversiones existentes seguirán protegidas por el Tratado hasta 20 años después de la salida (hasta 2045).
-Esto se llama la cláusula de “sunset” (de atardecer) del tratado: protege inversiones antiguas incluso después de la retirada.
La libertad que cacareaban los fachas era ésto.
Estos cada cierto tiempo aumentan el monto de la demanda y así consiguen que la acción en bolsa suba un ratito. Esta demanda no la van a ganar, pero cada vez que sacan una nota de prensa al respecto, algo rascan.