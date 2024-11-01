edición general
13 meneos
106 clics
Benidorm, al borde del colapso económico: tiene diez días para pagar 350 millones de euros

Benidorm, al borde del colapso económico: tiene diez días para pagar 350 millones de euros

El Ejecutivo local comandado por Toni Pérez en Benidorm afronta un duro reto que pone en una compleja encrucijada a una de las ciudades más famosas de España. El Gobierno municipal del Partido Popular debe dar respuesta a una sentencia por la que, ahora, solo disponen de diez días para abonar a la familia de constructores Murcia Puchades un total de 350 millones de euros, cantidad que supone el triple del presupuesto anual de este Ayuntamiento. Una situación que se complica todavía más debido a que, debido a su escaso término municipal

| etiquetas: benidorm , ayuntamientos , deudas , pp , ruina
10 3 0 K 136 actualidad
13 comentarios
10 3 0 K 136 actualidad
Milmariposas #5 Milmariposas
"Excelentes gestores" xD xD
2 K 31
#3 Leon_Bocanegra
Seremos fascistas,pero sabemos gobernar.
2 K 29
efectogamonal #9 efectogamonal
Deben la friolera de 350M de lereles a unos constructores.

No sé Nick, apesta a prevaricación que te cagas {0x1f525}
1 K 27
NoPracticante #13 NoPracticante
#9 es sobre cogedor.
0 K 7
#12 Pitchford
Que les devuelvan los terrenos que les expropiaron.. o que pague la Generalitat.. no queda otra..
0 K 18
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
que colapse. no se merecen otra cosa voy a por las :popcorn:
1 K 15
#8 chavi
Pagaremos todos nosotros. Tranquilos
0 K 11
#1 hokkien
Sin comentarios
0 K 10
#11 Barriales
#1 seguro que ni se acerca a lo robado por los últimos tropecientos consistorios.
0 K 8
#10 z1018
Que lo pague Perro Sanxe que seguro que ha sido el responsable
0 K 7
Rokadas98 #6 Rokadas98
Tiene una solución muy sencilla Benidorm que suba los impuestos municipales. Llegan tarde.
0 K 6
SeñorPresunciones #7 SeñorPresunciones
#6 O que los "municipales" devuelvan los impuestos que llevan robando tantos años.
0 K 12

menéame