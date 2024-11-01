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Beneficios de Tragar Flujo Femenino para tu Salud

¿Alguna vez te has preguntado sobre los beneficios de tragar flujo femenino? Este tema, aunque a menudo tabú, despierta la curiosidad de muchos. En este artículo, exploraremos cómo esta práctica puede influir en tu salud y bienestar. El flujo femenino no solo es una parte natural del cuerpo sino que también contiene nutrientes y bacterias beneficiosas. Descubrirás cómo estos componentes pueden tener un impacto positivo en tu sistema inmunológico y digestivo. ¿Te gustaría saber más sobre las posibles ventajas?...

| etiquetas: ciencia , sexualidad , salud
3 1 6 K -16 ciencia
8 comentarios
3 1 6 K -16 ciencia
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... Además, abordaremos mitos comunes y proporcionaremos información basada en estudios científicos para que tomes decisiones informadas. Prepárate para aprender algo nuevo e inesperado mientras desmitificamos esta práctica poco discutida pero fascinante...
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cocolisto #2 cocolisto
Depende de qué,no hay nada como ponerse morado.????
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#3 BoosterFelix
No os olvidéis de investigar los beneficios de tragar orina femenina, caca femenina, saliva femenina o comida masticada femenina, aparte de la leche femenina.
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#4 capitan.meneito
ingerir flujo femenino. Infecciones como el VIH, la hepatitis B o C, y otras infecciones de transmisión sexual (ITS) pueden transmitirse a través del contacto con fluidos corporales.
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Butters #5 Butters
Tiene el pequeño inconveniente de que puedes pillar el papiloma humano y que afecte a tu esófago. Pero, ¡eh, te has comido un coño! Eso en meneamente te da mil de karma
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Arzak_ #6 Arzak_
Agua de turraja tan benéfica como tragar agua de mípalo. 8-D
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DayOfTheTentacle #7 DayOfTheTentacle
Sin olvidar la queratina de los pelacos.
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ostiayajoder #8 ostiayajoder
Creo q el flujo femenino es tan peligroso como comer pollas.
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menéame