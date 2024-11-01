Bélgica tomará una decisión “en los próximos días” sobre su participación en Eurovisión 2026

RTBF, encargada de la participación belga en Eurovisión 2026, “toma nota” de la decisión de la UER que confirma a Israel en Viena y anunciará su postura junto a VRT en los próximos días. Ambas condicionaban su presencia al resultado de la Asamblea. La resolución ha provocado retiradas de España, Países Bajos, Irlanda y Eslovenia. Bélgica mantiene máxima cautela y decidirá pronto de forma conjunta.