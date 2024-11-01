Bélgica tomará una decisión “en los próximos días” sobre su participación en Eurovisión 2026

RTBF, encargada de la participación belga en Eurovisión 2026, “toma nota” de la decisión de la UER que confirma a Israel en Viena y anunciará su postura junto a VRT en los próximos días. Ambas condicionaban su presencia al resultado de la Asamblea. La resolución ha provocado retiradas de España, Países Bajos, Irlanda y Eslovenia. Bélgica mantiene máxima cautela y decidirá pronto de forma conjunta.
Espero que se sumen a la retirada.
Con el tiempo visitar otros países dejó de ser ir a la luna para ser algo más rutinario. Por eso estos programas pasaron de moda. Eurovisión aguantó porque se reinventó.
Pero ahora que está secuestrado por los sionistas, parece que va directo a su final.
1000000 de votos mas para Pedroto!
A ver cuantos países que dieron 12 points a Israel amenazan con retirarse. Ojo que son muchos.
Lo que no quieren es que el pueblo vuelva a dar en el televoto los 12 points a Israel.