Bélgica tomará una decisión “en los próximos días” sobre su participación en Eurovisión 2026

Bélgica tomará una decisión “en los próximos días” sobre su participación en Eurovisión 2026

RTBF, encargada de la participación belga en Eurovisión 2026, “toma nota” de la decisión de la UER que confirma a Israel en Viena y anunciará su postura junto a VRT en los próximos días. Ambas condicionaban su presencia al resultado de la Asamblea. La resolución ha provocado retiradas de España, Países Bajos, Irlanda y Eslovenia. Bélgica mantiene máxima cautela y decidirá pronto de forma conjunta.

8 comentarios
#2 Hynkel
Lo de Bélgica no es inmediato porque se turnan la televisión flamenca y la francófona. Tendrán que tomar una decisión conjunta.

Espero que se sumen a la retirada.
frankiegth #7 frankiegth *
#2. Yo sospecho que este es el principio del fin para "Eurovisión", que ha pasado de presentar música desenfadada a convertirse en una selectiva y despreciable máquina de propaganda.
#8 Hynkel
#7 Eurovisión hace mucho que no es lo que originalmente era. ¿Quién de los que peina canas no se acuerda de Juegos Sin Fronteras? Todos estos programas del mismo palo eran idea de Charles de Gaulle. Para recomponer Europa después de las hostias que nos dimos en las guerras mundiales.

Con el tiempo visitar otros países dejó de ser ir a la luna para ser algo más rutinario. Por eso estos programas pasaron de moda. Eurovisión aguantó porque se reinventó.

Pero ahora que está secuestrado por los sionistas, parece que va directo a su final.
Cougar_81 #5 Cougar_81 *
Pues España debería resucitar la OTI con los países de Iberoamérica e invitar a Bélgica, Países Bajos y Portugal y llamarlo 'FelipeSegundoVision'
desastrecolosal #4 desastrecolosal
Que alegria! Que alboroto!

1000000 de votos mas para Pedroto!
#3 Juanjolo
Estos países dieron 12 puntos por televoto a Israel en la final de Eurovisión 2025:

España *
Alemania
Australia
Azerbaiyán
Bélgica *
Francia
Luxemburgo
Países Bajos *
Portugal
Reino Unido
Suecia
Suiza

A ver cuantos países que dieron 12 points a Israel amenazan con retirarse. Ojo que son muchos.
#6 Juanjolo
#3 Estos son los países que dieron 12 puntos de televoto a Israel en la final del Eurovision Song Contest 2024.

Australia
Bélgica
Finlandia
Francia
Alemania
Italia
Luxemburgo
Países Bajos
Portugal
San Marino
España
Suecia
Suiza
Reino Unido
#1 Juanjolo *
Que casualidad, igual que Holanda y España

eurovision.tv/event/basel-2025/grand-final/results/belgium?utm_source=

Lo que no quieren es que el pueblo vuelva a dar en el televoto los 12 points a Israel.
