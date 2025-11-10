edición general
Bélgica invita a 150.000 jóvenes a hacer la mili con un sueldo mensual de 2.000 euros

El Ministerio de Defensa envía una carta a todos los hombres y mujeres de 17 años para alentarlos a probar un servicio militar voluntario de un año a partir de 2026

oso_poliamoroso #1 oso_poliamoroso
Haz turismo invadiendo un país. El nuevo Erasmus.
Artillero #2 Artillero
#1 te pides Praga, Budapest o Kiev?
Dramaba #3 Dramaba
#2 Naa, aquí hemos venido a jugar. Washington D. C.!!! :-D
#6 wai
#3 Taipei...
#5 mrM4
#1 serás el rey del telediario. (c) Celtas Cortos

PD: El TOC me obliga a ponerlo :-D
dogday #4 dogday
El sueño dorado de una juventud deteriorada hacia la ultra derecha: dinero a cambio de hacer alarde de violencia.
Artillero #10 Artillero
#4 #7 pues el país con mayor ejército del mundo con personal de reemplazo es... China!!!{troll}
Spirito #11 Spirito
#10 Como se nota que tienes ya más años que un saco de almanaques y no vas a hacer la mili ni ir al frente por los intereses de cuatro mamandurrios. xD
Artillero #12 Artillero
#11 que va, llevo 30 años en la milicia y vienes tu a enseñarmela, chaval....
A tu padre vas a enseñar a follar...8-D
Andreham #8 Andreham
Si tu vida vale 2000€ o te quieres muy poco o te radicalizas más hacia el otro lado.
Spirito #9 Spirito
Psicópata, sociópata, narcisista... aquí tienes una oportunidad de futuro.
Spirito #7 Spirito
Aquí te enseñaremos a matar como Dios manda...
