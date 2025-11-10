·
11
meneos
16
clics
Bélgica invita a 150.000 jóvenes a hacer la mili con un sueldo mensual de 2.000 euros
El Ministerio de Defensa envía una carta a todos los hombres y mujeres de 17 años para alentarlos a probar un servicio militar voluntario de un año a partir de 2026
bélgica
ejército
10
1
0
K
134
actualidad
12 comentarios
#1
oso_poliamoroso
Haz turismo invadiendo un país. El nuevo Erasmus.
3
K
37
#2
Artillero
#1
te pides Praga, Budapest o Kiev?
2
K
31
#3
Dramaba
#2
Naa, aquí hemos venido a jugar. Washington D. C.!!!
0
K
10
#6
wai
#3
Taipei...
1
K
20
#5
mrM4
#1
serás el rey del telediario. (c) Celtas Cortos
PD: El TOC me obliga a ponerlo
0
K
11
#4
dogday
El sueño dorado de una juventud deteriorada hacia la ultra derecha: dinero a cambio de hacer alarde de violencia.
1
K
23
#10
Artillero
#4
#7
pues el país con mayor ejército del mundo con personal de reemplazo es... China!!!{troll}
0
K
9
#11
Spirito
#10
Como se nota que tienes ya más años que un saco de almanaques y no vas a hacer la mili ni ir al frente por los intereses de cuatro mamandurrios.
0
K
8
#12
Artillero
#11
que va, llevo 30 años en la milicia y vienes tu a enseñarmela, chaval....
A tu padre vas a enseñar a follar...
0
K
9
#8
Andreham
Si tu vida vale 2000€ o te quieres muy poco o te radicalizas más hacia el otro lado.
0
K
8
#9
Spirito
Psicópata, sociópata, narcisista... aquí tienes una oportunidad de futuro.
0
K
8
#7
Spirito
Aquí te enseñaremos a matar como Dios manda...
0
K
8
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
PD: El TOC me obliga a ponerlo
A tu padre vas a enseñar a follar...