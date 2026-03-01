edición general
20 meneos
29 clics

Bélgica dice adiós a la prestación del paro de por vida

Este domingo Bélgica pone fin al cobro de la prestación por desempleo de forma indefinida, con una limitación máxima de dos años que entra en vigor dentro de una polémica reforma que busca paliar la falta de mano de obra de la que alerta el Gobierno federal y que es rechazada por los sindicatos. Este derecho ya se terminó el pasado 31 de diciembre para quienes llevaban más de 20 años percibiéndolo, aunque para el grueso de los receptores y los nuevos solicitantes, dejará de estar en vigor hoy. La nueva normativa se aplicará inicialmente a ...

| etiquetas: bélgica , retira , prestación del paro , de por vida
16 4 0 K 135 actualidad
11 comentarios
16 4 0 K 135 actualidad
Comentarios destacados:    
#4 Pitchford
Bueno, la cambiarán por una ayuda similar. Para mí, lo mejor sería dar a todo el que lo solicite un trabajo social público del 50% de jornada por el 50% del salario mínimo. A partir de ahí, que se busque la vida..
3 K 58
antesdarle #5 antesdarle
#4 por el 50% del salario mínimo quizá tienes sitio en el puente más cercano. Se ha explicado hasta la saciedad que la mejor solución es una renta universal para todo el mundo que me permita cubrir sus necesidades más elementales así como su alojamiento. Luego el que quiera vivir mejor que se busque un buen trabajo. Con eso evitaríamos que la gente tenga que trabajar por desesperación
2 K 13
#7 Pitchford
#5 #6 Evidentemente se le podría dar un trabajo social público full time a todos los solicitantes, por el salario mínimo, pero ello obligaría seguramente al sector privado, incluyendo la agricultura, a subir bastante los sueldos, con evidentes impactos en la economía del pais. Dando un mínimo del 50% se trataría de que en la otra mitad de jornada tengan otro empleo en el sector privado, quizá más duro, pero quizá también por un sueldo superior. También tendrían siempre la posibilidad de dejar el trabajo social público parcial y coger un empleo privado full time mejor pagado.
0 K 19
fofito #6 fofito
#4 Hombre,si le ocupas 4 hrs por 600€ realmente le pones difícil que con el resto de jornada laboral que le queda (qué espero hayas estimado en 8hrs en total) pueda llega a dejar de necesitar nunca ese trabajo social .

Yo le daría un salario mejor a cambio de ese mismo trabajo y obligación de formación laboral (existen cursos con implicación empresarial y salida laboral real) por un par de años.
0 K 10
#9 soberao *
#4 ¿Y de dónde vas a sacar un trabajo para todo el que lo solicite? Una cosa es que esto pase con gente enchufada como Abascal o Toni Cantó, pero no van a abrir chiringuitos para obligar al que está en paro que trabaje para cobrar la prestación.
La mayoría de la gente que está cobrando el paro está mejor trabajando y sin dar explicaciones a nadie de porqué merece un salario.
0 K 17
#10 Pitchford
#9 No estaba pensando tanto en los que estén en el paro cobrando su prestación de parado durante un tiempo limitado, como ocurre ya en España, sino en los que cobren ayudas indefinidas sin hacer nada..
0 K 19
Golan_Trevize #1 Golan_Trevize
Es que manda cojones que haya un paro indefinido, al tiempo que hay falta de mano de obra.

Esto en un estado realmente comunista, con una economía correctamente planificada a todos los niveles sería a solutamente impensable.
1 K 20
#3 Perrota
#1 Peor es el cobrar sin trabajar. Mira Abascal.
4 K 72
LokoYo_ #8 LokoYo_
#3 BUeno ha levantado un partido que es la tercera opción de voto en España. Al menos algo ha echo.
¿Lo podrías hacer tú ? O no te llega
0 K 8
Alfon_Dc #11 Alfon_Dc
#8 ha levantado?? Jajaj! Los mass mierda, la finaciacion opaca
(Ilegal) han levantado,el barbas no levanta nada, ni ahora, ni en su puta vida de chiringuito en chiringuito.
0 K 7
BlackDog #2 BlackDog
Ya se habló de esto en diciembre. Relacionada www.meneame.net/story/belgica-dice-basta-acaba-paro-vida-pais-inicia-r
0 K 7

menéame