Bélgica dice adiós a la prestación del paro de por vida

Este domingo Bélgica pone fin al cobro de la prestación por desempleo de forma indefinida, con una limitación máxima de dos años que entra en vigor dentro de una polémica reforma que busca paliar la falta de mano de obra de la que alerta el Gobierno federal y que es rechazada por los sindicatos. Este derecho ya se terminó el pasado 31 de diciembre para quienes llevaban más de 20 años percibiéndolo, aunque para el grueso de los receptores y los nuevos solicitantes, dejará de estar en vigor hoy. La nueva normativa se aplicará inicialmente a ...