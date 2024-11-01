"Bebés vikingos": por qué el esperma danés domina el mercado de las donaciones

Hay hombres que están teniendo una gran cantidad de hijos por medio de la donación de esperma. La BBC informó recientemente de un hombre cuyo esperma contenía una mutación genética que aumenta drásticamente el riesgo de cáncer en algunos de sus hijos. Uno de los aspectos más sorprendentes de la investigación fue que el esperma del hombre se envió a 14 países y produjo al menos 197 hijos. Esta revelación representa una visión poco común de la magnitud de la industria de la donación de esperma.