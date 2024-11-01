Qué es la "bazuca comercial" de la UE que Francia pide activar para responder a las amenazas arancelarias de Trump por Groenlandia

"Europa no se dejará chantajear". Con estas palabras la primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, respondió al anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que impondrá aranceles adicionales a su país y a otros siete aliados europeos por su oposición a su plan para hacerse con Groenlandia.
Los bazookas se inventaron para que los soldaditos de a pie pensasen que tenían posibilidades de pelear contra un tanque y no salieran corriendo más que por su efectividad.
Supongo que Macron se refiere a algo parecido: que haga mucho ruido y humo pero con consecuencias reales muy limitadas.
De aprobarse la petición gala, la UE podría no solo imponer tarifas adicionales a las importaciones estadounidenses, sino que también podría impedir a las empresas de ese país comprar acciones en firmas de cualquiera de sus 27 Estados miembro, recibir financiamiento público o privado, y participar en licitaciones para contratos públicos con sus gobiernos.