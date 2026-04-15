El Bayern le da de su propia medicina al Real Madrid al eliminarle tras la expulsión de Camavinga

El Bayer ha logrado el billete a raíz de la expulsión de Camavinga en el minuto 86 por doble tarjeta amarilla. En ese momento el marcador era de 2-3 a favor del Real Madrid pero la eliminatoria estaba empatada por el 1-2 que logró el equipo alemán en la ida en el Bernabéu. Tras la expulsión del jugador madridista, Luis Díaz, en el 89 y Olise, en el 94, han certificado el pase a semifinales (4-3).