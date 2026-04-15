El Bayern le da de su propia medicina al Real Madrid al eliminarle tras la expulsión de Camavinga

El Bayer ha logrado el billete a raíz de la expulsión de Camavinga en el minuto 86 por doble tarjeta amarilla. En ese momento el marcador era de 2-3 a favor del Real Madrid pero la eliminatoria estaba empatada por el 1-2 que logró el equipo alemán en la ida en el Bernabéu. Tras la expulsión del jugador madridista, Luis Díaz, en el 89 y Olise, en el 94, han certificado el pase a semifinales (4-3).
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Así no se hablará de otro pésimo partido de Cinicius.
De porque si tienes a cuatro tíos que ya no corren ni para atrás ni para adelante no los pueden cambiar.
En fin que el problema es el que representa esta realidad: que viejos senectos imponen un criterio de cómo ha de ser el mundo, rodeándose de pelotas que solo saben decir: así, así, lo haces perfecto.
Como te atreves a intentar quitar un hueco a una noticia de Ayuso? Es que no tienes corazon?
A menos que quieras llamar a "eso" fútbol