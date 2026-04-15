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El Bayern le da de su propia medicina al Real Madrid al eliminarle tras la expulsión de Camavinga

El Bayern le da de su propia medicina al Real Madrid al eliminarle tras la expulsión de Camavinga

El Bayer ha logrado el billete a raíz de la expulsión de Camavinga en el minuto 86 por doble tarjeta amarilla. En ese momento el marcador era de 2-3 a favor del Real Madrid pero la eliminatoria estaba empatada por el 1-2 que logró el equipo alemán en la ida en el Bernabéu. Tras la expulsión del jugador madridista, Luis Díaz, en el 89 y Olise, en el 94, han certificado el pase a semifinales (4-3).

| etiquetas: bayern , real madrid , champions league , eliminación del madrid
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13 comentarios
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Connect #3 Connect
Pues esa Champions ya huele a PSG de nuevo. Aunque el Atletico de Madrid no hay que descartarlo. Solo se ha de centrar en la Champions porque la Liga ya no la puede ganar y está prácticamente clasificado para la Champions del año que viene. El PSG en cambio no tiene su liga asegurada.
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Dramaba #5 Dramaba
#3 Al final será un Bayern-Arsenal... :-D
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Verdaderofalso #11 Verdaderofalso
#5 la Champions de Harry!
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#2 To_lo_loco
La excusa perfecta.

Así no se hablará de otro pésimo partido de Cinicius.

De porque si tienes a cuatro tíos que ya no corren ni para atrás ni para adelante no los pueden cambiar.

En fin que el problema es el que representa esta realidad: que viejos senectos imponen un criterio de cómo ha de ser el mundo, rodeándose de pelotas que solo saben decir: así, así, lo haces perfecto.
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Doisneau #7 Doisneau *
Uff un envio de futbol no femenino, descansa en paz #0

Como te atreves a intentar quitar un hueco a una noticia de Ayuso? Es que no tienes corazon?
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Vodker #9 Vodker
#7 no existe el fútbol femenino.
A menos que quieras llamar a "eso" fútbol :troll:
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Doisneau #10 Doisneau
#9 Llevas razon, espero que me perdones :-(
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Kantinero #6 Kantinero *
Partidazo, tanto la ida como la vuelta, dos equípazos dando espectáculo, sin ser antimadridista me alegro que pase el Bayern,
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antesdarle #8 antesdarle
El del titular está un poco escocido xD espero que la criatura sea el hijo del becario.
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#13 PAULOALBOS
#8 vaya tela de titular, es para tumbar la noticia entera
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Traspié #12 Traspié
Balón de playa.
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FueraSionistasdeMeneame #1 FueraSionistasdeMeneame
Ni robando con un gol de falta de falta inexistente
9 K -1
SVSRTZ #4 SVSRTZ
#1 Tú a tus genocidas.  media
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menéame