Batidos, zumos o fruta entera, cuál es la forma más sana de tomar fruta

El aumento de las enfermedades no transmisibles (ENT) y de las tasas de obesidad en todo el mundo está poniendo el foco en los factores de estilo de vida subyacentes, como la alimentación y la actividad física.Uno de los pilares de cualquier dieta saludable son las frutas y las verduras. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), todas las personas mayores de diez años deberían intentar consumir al menos 400 gramos de frutas y verduras al día.Las formas más habituales de tomar fruta son entera, en zumo o en batido, y no todas las opciones