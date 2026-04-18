edición general
3 meneos
20 clics
Batidos, zumos o fruta entera, cuál es la forma más sana de tomar fruta

Batidos, zumos o fruta entera, cuál es la forma más sana de tomar fruta

El aumento de las enfermedades no transmisibles (ENT) y de las tasas de obesidad en todo el mundo está poniendo el foco en los factores de estilo de vida subyacentes, como la alimentación y la actividad física.Uno de los pilares de cualquier dieta saludable son las frutas y las verduras. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), todas las personas mayores de diez años deberían intentar consumir al menos 400 gramos de frutas y verduras al día.Las formas más habituales de tomar fruta son entera, en zumo o en batido, y no todas las opciones

| etiquetas: forma , ma sana , tomar , fruta , , batidos , zumos , fruta , entera
2 1 0 K 37 bienestar
12 comentarios
2 1 0 K 37 bienestar
  1. #1 wendigo
    La fruta entera, fácil.

    Saludos
    3 K 35
  2. Tarod #2 Tarod
    Y batidos después.
    Zumos caca
    0 K 12
  3. #3 DonaldBlake
    #1 Y lo suyo sería con piel, pero con la de mierda que le echan hoy en día, no sé yo.
    0 K 7
  5. josde #5 josde
    #4 Naranja, manzana, pera y frutas exóticas,
    0 K 20
  6. cenutrios_unidos #6 cenutrios_unidos
    #5 ¿Kiwi?
    0 K 16
  7. #7 Galton
    #4 ¿Piña?
    1 K 24
  8. Format_C #8 Format_C
    #4 y sandía
    1 K 23
  9. josde #9 josde
    #6 El Kuwi es bueno por su fibra, a mi me lo recomendo el medico si vas estreñido, los hay mejores, Maracuya, chirimoya.
    0 K 20
  10. josde #10 josde
    #6 Las mejor y mas baratas la naranja y la mandarina.
    0 K 20
  11. #11 MPR
    #1 ¡¡¿¿Pero qué dices??!! La fruta... partida, no te metas en la boca un melón entero que eso termina muy, muy mal.

    :-D


    Cierro al salir.
    0 K 7
  12. Don_Pixote #12 Don_Pixote
    Inyectada en vena
    0 K 7

menéame