La batalla por la energía nuclear resumida en una imagen

La batalla por la energía nuclear resumida en una imagen

China y Estados Unidos están en una batalla por la energía nuclear, y existe una brecha enorme de costes y ritmo de despliegue evidenciando un cambio de ciclo geopolítico y económico donde la energía es el eje. China avanza con estandarización, escala y planificación larga, logrando reactores más baratos y rápidos. En EEUU los costes se disparan por burocracia, litigios, regulación fragmentada y pérdida de know-how.

oricha_1
En España seguimos peleando por eliminar la nuclear, cuando en otros países hay una guerra por producir más energía. Como mismo hubo las guerras durante los últimos cien años por el petróleo.
Pues ahora es por la producción de energía para el industrialización digo centro de datos.
Nos vamos a quedar detrás como mismo nos quedamos quedamos detras cuando seguíamos insistiendo en la esclavitud mientras UK lideraba la industrialización y las máquinas

Veelicus
#1 Es que estas mezclando cosas.
En España lo que se quiere es cerrar las centrales que hay porque son viejas, obsoletas y por tanto peligrosas.
Si mañana viniese una empresa China proponiendo reactores de torio el debate seria diferente.

Mltfrtk
Spam, basura, propaganda de nucleares.

oricha_1
No es spam y no es Basura . Y no es propaganda .
El video hace un análisis de la competencia actual por la producción de energía y su costo.


