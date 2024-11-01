La batalla por la energía nuclear resumida en una imagen

China y Estados Unidos están en una batalla por la energía nuclear, y existe una brecha enorme de costes y ritmo de despliegue evidenciando un cambio de ciclo geopolítico y económico donde la energía es el eje. China avanza con estandarización, escala y planificación larga, logrando reactores más baratos y rápidos. En EEUU los costes se disparan por burocracia, litigios, regulación fragmentada y pérdida de know-how.