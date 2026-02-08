edición general
El batacazo del PSOE en Aragón deja en la UCI el plan político de Sánchez: no moviliza a la izquierda y aviso a sus ministros-candidatos

No es perceptible a la vista, pero el ombligo de Pedro Sánchez guarda un secreto. De él sale un hilo invisible que lo une a sus ministros candidatos (Pilar Alegría, María Jesús Montero,Óscar López, Diana Morant y Ángel Víctor Torres), las personas que él impuso en los territorios para tratar de recuperar poder político. Ese hilo, pese al esfuerzo de Ferraz y La Moncloa para cortarlo, une al presidente del Gobierno y secretario general socialista con sus candidatos. Y este vínculo supone, para muchos votantes, unir la suerte de ambas partes

cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Primer error de análisis. El PSOE por más que se venda no es izquierda.
Raziel_2 #2 Raziel_2
#1 Vaya disgusto me das, y yo que pensaba que eran turbo comunistas.

No me dirás ahora que ya no solo queda VOX, ¿verdad?
cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
#2 VOX es como pedir que te entre cáncer para curarte el SIDA.
Ilunabarra #6 Ilunabarra
#1 Lo es en el sistema que han creado las élites corporativas, lo que pasa es que izquierda y derecha ya no tienen el significado de antes. Es para que se tenga la sensación de que hay dónde elegir pero la realidad es que todos obedecen a los mismos intereses en lo estructural y lo que les diferencia son matices.
Pablosky #7 Pablosky *
#1 Segundo error de análisis: Lo publica El Inmundo. Sólo por esto empiezo a ver posible que gante las próximas elecciones :troll:
Top_Banana #8 Top_Banana
El PP convoca elecciones para librarse de COZ, les sale rana y el batacazo es del PSOE. ¡Más periodismo!
Gadfly #11 Gadfly
#8 que va, si el PSOE ha salido super bien en estás elecciones!!!!
Arcangeldemadera #3 Arcangeldemadera
El único partido que a veces ha, sido de izquierdas es sumar. Creo que es un heredero no muy digno de izquierda unida de julio anguita.
Estos también están con su rollo de "no, no, feminismo antes que comer" pero ni por asomo son la peste de podemos que no son izquierdas, son progresia de pijos.
#13 Perrota
#3 Sin mirar Google, podrías decirme que propuestas de Podemos te perjudican a ti personalmente? Y de PP, Vox y Psoe cuales te benefician? Es para un amigo.
Mickimo #9 Mickimo
A ver si el hostiazo de Sumar-Podemos-MareaVerde-iU se lo hacen mirar. Los que vemos al PSOE en un centro-derecha nos hemos metido en el refugio de la Chunta. Y creo que ha sido patente el no a la fragmentación de izquierdas. Dejaos de sensibilidades y discrepancias. Si vais a desmembrar la izquierda, podéis iros a tomar por donde amargan los pepinos.
ipanies #10 ipanies
Lo que está claro es que mis hijas llevan pasando frío en el colegio y el instituto todo el invierno y tras este resultado van a seguir pasando frío. Las listas de espera en la sanidad van a empeorar y así con todo. Ha sido un gran plan este de Azcon!!!
Enhorabuena a todos los Aragonés, Zaragoza ha hablado.
#12 SantanaS
Me considero de izquierdas, pero que ganas de que ganen los derechuzos. Debo de estar entre el 10 y el 20% de la sociedad que mejor vive, antes que yo van a tomar por culo el 80% de la población, si quieren suicidarse, quien soy yo para impedirlo?
#5 ezabarte
Hace mucho, muchos años, un número se grabó en la memoria del pueblo, 800 000
Anteayer el 500.000...
La verdad es que a no pocos les marca :wall:
