'Los bares de barrio hacen de servicio público': radiografía de unos templos vecinales con un futuro incierto (CAT)

Los bares de barrio son espacios de socialización. Lugares que históricamente han hecho de punto de reunión, acogida y sociabilidad imprescindibles para la vida vecinal. Ahora bien, algunas voces del sector alertan de que en estos momentos estos establecimientos se encuentran en un momento delicado fruto del contexto social y económico actual.

comentarios
Andreham #1 Andreham
Se nota que estamos justo a medio camino del verano y hay que hacer campaña pro-bares y restaurantes, ¿eh?

Que en invierno no se consume tanto y viene la cosa apretada.
Sinfonico #2 Sinfonico *
Joder, y los trapicheros?, que le cuentas tus penas mientras te da la bolsita, a esos no les reconocemos el servicio público?
Si necesitas socializar te sale más barato un psicólogo que estar en un bar todo el día.
Los bares son un puto atraco. Una estafa
Moixa #4 Moixa
Un bar asequible cerca de casa está bien y ayuda a socializar. Ver a la gente fuera de sus casas es importante.
Robus #5 Robus
Hace no ya lustros, sino décadas, que no entro en un bar del barrio.

Al menos en mi barrio.
Derko_89 #3 Derko_89
Uno de los principales motivos es que soy más prochino que prousa es este. Los ciudadanos chinos son uno de los principales motivos por los que muchos bares de barrio siguen existiendo, y aunque nos cuelen fideos con cosas en las cartas de raciones, siguen manteniendo las bravas, los calamares, las albóndigas y la tortilla de patatas; en cambio, de USA sólo nos llegan franquicias infectas (McDonalds, Burger King, KFC, Starbucks...)
#6 encurtido
Lo de ir a socializar a bares lo veo de una generación anterior, el ir a un bar sin haber quedado con antelación.
