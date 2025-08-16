edición general
Barcelona bate su récord de calor en un mes de agosto: 38,9 °C, según el Observatori Fabra

La ola de calor está batiendo récords. Barcelona registró ayer 38,9 °C, según publica el Observatori Fabra. Es la mayor temperatura alcanzada en un mes de agosto en los 112 años de historia de la entidad, y supera por 0,1°C el anterior récord para este mes, de hace sólo 2 años. Supera también los 38,4 °C de agosto de 1987, los 37,9 °C de agosto de 2010, y en 10 °C la temperatura media climática. Sólo hay 2 registros más elevados que la de este sábado en Barcelona: los 40 °C del 30 de julio de 2024 y los 39,8 °C del 6 de julio de 1982.

| etiquetas: barcelona , cataluña , récord , ola de calor , agosto , observatori fabra
5 comentarios
mariKarmo #1 mariKarmo
No queráis saber lo que son 38 grados en Barcelona.
5
woody_alien #4 woody_alien
#1 El observatorio está en la montaña, a 400 de altitud y rodeado de arbolado, se está mas fresco que abajo en las calles. Si el Fabra dice que 38 en el Raval hay 40.  media
3
eldarel #5 eldarel
#1 Pues como en Málaga, Cádiz y otras localidades costeras. Un verdadero infierno.
0
#2 malditopendejo
Pero, y lo bonica que está repleta de turistas?
0

