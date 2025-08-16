Barcelona bate su récord de calor en un mes de agosto: 38,9 °C, según el Observatori Fabra

La ola de calor está batiendo récords. Barcelona registró ayer 38,9 °C, según publica el Observatori Fabra. Es la mayor temperatura alcanzada en un mes de agosto en los 112 años de historia de la entidad, y supera por 0,1°C el anterior récord para este mes, de hace sólo 2 años. Supera también los 38,4 °C de agosto de 1987, los 37,9 °C de agosto de 2010, y en 10 °C la temperatura media climática. Sólo hay 2 registros más elevados que la de este sábado en Barcelona: los 40 °C del 30 de julio de 2024 y los 39,8 °C del 6 de julio de 1982.