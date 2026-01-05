·
El Barça recibe al Maccabi a puerta cerrada entre protestas propalestinas
El Barça se enfrentará al Maccabi de Tel-Aviv en un partido a puerta cerrada el martes 6 de enero, tras las protestas propalestinas que han solicitado suspender el encuentro de Euroliga.
barça
,
baloncesto
actualidad
12 comentarios
relacionadas
#1
YeahYa
Como fan de Eurovisión que estuvo de acuerdo con la retirada y a quién se la pela el deporte televisado, no entiendo el doble rasero.
Es cierto que el baloncesto no se ha utilizado de forma tan marrullera como el festival, pero se blanquea la imagen de un país genocida igual.
2
K
37
#4
yarkyark
#1
Tengo entendido que eso beneficiaria a los israelies dándoles los partidos por ganados y encima sancionarían a Barcelona y Madrid.
1
K
31
#6
YeahYa
*
#4
Pues que ganen los partidos, y que nos sancionen. Es que me la pela.
No nos presentamos a Eurovision y damos por hecho que lo puede ganar Israel. Y al retirarnos tampoco sabíamos si ibamos a tener consecuencias negativas. Yo estuve a favor de retirarnos porque no quiero estar en una competición con un estado genocida que canta mientras tira bombas. Pues lo mismo con el estado genocida que bota la pelota mientras tira bombas.
0
K
20
#7
yarkyark
#6
Seria pegarse un tiro en el pie. Solo perjudicaría a los equipos españoles deportiva y económicamente.
Hay que ser un poco mas listo.
0
K
11
#8
YeahYa
#7
Es decir, que condenamos el genocidio hasta que nos toca el bolsillo.
Así va el mundo.
0
K
20
#9
yarkyark
#8
¿Acaso tu dejarías tu trabajo si fuera una empresa Israelí? ¿dejarías de tomar un medicamento que te cura de un cáncer si el medicamento fuera israelí?
Una cosa es estar en contra y otra ser gilipollas.
Tienes el ejemplo bien fácil: Los chinos son uno de los mayores acreedores de bonos de USA y sin embargo con la que les esta cayendo del payaso del Trump no los venden todos de golpe para joder a los USA porque eso también les perjudicaría a ellos. Los sueltan poco a poco cuando a ellos les interesa.
Hay que hacer las cosas con la cabeza.
0
K
11
#10
YeahYa
#9
Lo que queda claro por tus argumentos es que te consideras intelectualmente superior, hablando de ser "listo" o "gilipollas". Te recomendaría, para tu vida, que aprendas a argumentar sin denigrar al oponente. Te puede parecer que eres muy listo, pero a mi me aburre debatir a este nivel.
Suerte en la vida.
0
K
20
#11
yarkyark
#10
Te estas dando por aludido y no me he referido a ti.
Madura un poco
0
K
11
#12
YeahYa
#11
"¿Acaso tu dejarías tu trabajo si fuera una empresa Israelí? ¿dejarías de tomar un medicamento que te cura de un cáncer si el medicamento fuera israelí?
Una cosa es estar en contra y otra ser gilipollas.".
Me interpelas directamente y luego aseguras que no estar en línea de tu argumento es ser "gilipollas": Y dices que no te referías a mí, pero que "madure".
No sé si me falla mi comprensión lectora o es que tú no te has expresado del todo bien. Lo que está claro es que de "madurez" no me vas a enseñar nada.
0
K
20
#5
pirat
Estos angelitos eran los que celebraban las víctimas mortales de la Dana.
1
K
20
#3
yarkyark
El Barcelona no. El Barcelona y el Madrid. Los 2 encuentros se harán a puerta cerrada por el mismo motivo.
Más de 250 organizaciones sociales, de solidaridad con Palestina y de la comunidad palestina en Madrid han reclamado en un manifiesto unitario la suspensión del partido de la Euroliga de baloncesto entre el Real Madrid y el Maccabi Tel Aviv previsto para el próximo jueves, día 8, en el Movistar Arena.
El llamamiento se enmarca en una iniciativa coordinada desde Madrid y Barcelona y da
…
» ver todo el comentario
1
K
19
#2
Jacusse
Cualquier cosa antes de echarlos de la competición.
0
K
10
Ver toda la conversación (
12
comentarios)
