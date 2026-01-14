edición general
Bandas organizadas atemorizan a un pueblo de Cuenca: "El último robo fue con una madre y sus hijas dentro de casa"

Casasimarro, una localidad conquense de poco más de 3.000 habitantes, vive semanas de creciente inquietud tras registrarse una oleada de robos que ha puesto en alerta a vecinos y autoridades municipales. El alcalde de Casasimarro, Óscar Pinar, ha exigido a la Subdelegación del Gobierno en Cuenca un refuerzo urgente de efectivos de la Guardia Civil después de que se hayan producido más de diez robos en el último mes. Una situación que, según ha trasladado, genera "una profunda preocupación" en el municipio.

#1 Almirantecaraculo
La guardia civil está demasiado ocupada, tienen que... Y ... Además... Vamos, que no paran.
#2 pirat *
#1 Mejor comentario del día.
Herumel #3 Herumel
Esto se va a dar cada vez más, y cuanto más vaciada este, más y más difícil será poder dar protección por parte del estado, veremos en qué acaba
Spirito #4 Spirito
Dadas las distancias bestiales entre pueblos en la España profunda, casi sería mejor algún helicóptero con agentes para cubrir las zonas.

Porque llamas a la Guardia Civil y en ocasiones pueden tardar más de una hora en llegar.
