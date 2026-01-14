Bandas organizadas atemorizan a un pueblo de Cuenca: "El último robo fue con una madre y sus hijas dentro de casa"

Casasimarro, una localidad conquense de poco más de 3.000 habitantes, vive semanas de creciente inquietud tras registrarse una oleada de robos que ha puesto en alerta a vecinos y autoridades municipales. El alcalde de Casasimarro, Óscar Pinar, ha exigido a la Subdelegación del Gobierno en Cuenca un refuerzo urgente de efectivos de la Guardia Civil después de que se hayan producido más de diez robos en el último mes. Una situación que, según ha trasladado, genera "una profunda preocupación" en el municipio.