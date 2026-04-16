edición general
7 meneos
8 clics
El Banco de España detecta una caída de los hogares con vivienda en propiedad

El Banco de España detecta una caída de los hogares con vivienda en propiedad

La Encuesta Financiera de las Familias, que ha publicado este jueves el organismo, señala que a finales de 2024 el 70,6% de ellos eran dueños del espacio en que vivían, mínimo histórico, y una caída de un punto y medio en solo dos años. Este nuevo descenso aleja la ratio aún más de su pico, cercano al 90%, alcanzado en 2011. El menor acceso a la propiedad es generalizado, pero más acusado entre quienes poseen menos riqueza neta acumulada, algo coherente con el bum que viven los precios, que obliga a contar con más ahorro para abonar la entrada.

| etiquetas: banco , españa , caída , hogares , vivienda , propiedad , pisos , compra
6 1 0 K 74 actualidad
8 comentarios
6 1 0 K 74 actualidad
Dragstat #8 Dragstat
Tremendo, del 90% al 70% en trece años. A ese ritmo en pocos años al 50%
0 K 20
Kyoko #2 Kyoko
Me sonaba raro eso de "el bum" pero resulta que es correcto.
www.fundeu.es/recomendacion/bum/
Nunca a la cama te irás...
1 K 20
vicvic #6 vicvic
#2 Yo también iba a consultarlo, me rechinaba mucho, pero es correcto, si...
1 K 20
#5 Dav3n
#4 Del revés está tu cerebro xD

A quién pretendes engañar a estas alturas, bot turboliberal sionista?
0 K 13
Kyoko #7 Kyoko
El quid es como solucionarlo.
Veamos algunas cifras, por ejemplo Cataluña. Entre 1980-2000 la población estaba estabilizada alrededor de los 6 millones. Pero del 2000 a ahora, ha pasado a 8 millones. De estos, 5 millones viven en la "gran Barcelona" o sea la ciudad más su zona de influencia.
Otro ejemplo, los peores excesos de la burbuja del 2008, que quedaron a medias, se han revitalizado.…   » ver todo el comentario
0 K 9
#1 Review
Sorpresón, sobretodo viendo lo que se ha llegado a normalizar ver pisos que empiezan a ser decentes en los alrededores de Barcelona por 500.000€
0 K 7
#3 Dav3n
#1 "Sobre todo".

Pero si, ya han conseguido que seamos exactamente como todos los países capitalistas, salvo por la sanidad y la educación.

Y poco les queda.
0 K 13
Findeton #4 Findeton
#3 Al revés, esto es común de países socialistas e intervencionistas como España.
0 K 10

menéame