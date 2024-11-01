edición general
El Banco de España advierte que la falta de vivienda "probablemente vaya a más" por el exceso de liquidez de 50.000 millones que tienen los ayuntamientos

Considera que se debería abordar el tema del superávit estructural que tienen los ayuntamientos y las limitaciones que le impone la regla de gasto tal como está definida actualmente. "Producir vivienda asequible social de alquiler suelen ser iniciativas donde los ayuntamientos tienen un peso muy grande". En España los ayuntamientos disponen de "mucho suelo" para construir, tienen las competencias municipales sobre los planes urbanísticos de sus municipios y además, la mayoría de ellos, tienen activos que podrían utilizar.

#1 chavi
Pues que gasten esa liquidez en vivienda pública
#2 Nuisaint
Si alguien tuviera voluntad de arreglar las cosas prohibiría que la vivienda fuera un bien especulativo, prohibiendo a fondos tener pisos y a particulares tener más de dos viviendas. Pero nada a vivir a todo trapo y arruinar generaciones venideras.
#3 Poll
#2 Yo regularía el precio máximo del alquiler, a unos niveles que no les salga a cuenta a las empresas esa inversión.
#4 KaliseParaTodos
#3 el problema de esa solución es que a quien más jode es a propietarios. Las empresas tienen economía de escala, puede tirar con poco margen durante bastante tiempo.

Limitar la compra por parte de extranjeros y empresas, desde mi punto de vista, es la mejor solución. (Además de vivienda pública por supuesto).
