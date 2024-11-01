El Banco de España advierte que la falta de vivienda "probablemente vaya a más" por el exceso de liquidez de 50.000 millones que tienen los ayuntamientos

Considera que se debería abordar el tema del superávit estructural que tienen los ayuntamientos y las limitaciones que le impone la regla de gasto tal como está definida actualmente. "Producir vivienda asequible social de alquiler suelen ser iniciativas donde los ayuntamientos tienen un peso muy grande". En España los ayuntamientos disponen de "mucho suelo" para construir, tienen las competencias municipales sobre los planes urbanísticos de sus municipios y además, la mayoría de ellos, tienen activos que podrían utilizar.