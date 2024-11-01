Las bancarrotas de granjas de Estados Unidos incrementaron en un 46 % en 2025 (ENG)

Samantha Ayoub, de la Federación Americana de Oficinas Agrícolas, informó que «los tribunales estadounidenses informan que en el año calendario 2025 se presentaron 315 quiebras agrícolas, lo que supone un aumento del 46 % con respecto a 2024. Aunque sigue estando por debajo de los máximos recientes, este es el segundo año consecutivo en el que aumentan las solicitudes».