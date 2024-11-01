edición general
Las bancarrotas de granjas de Estados Unidos incrementaron en un 46 % en 2025 (ENG)

Las bancarrotas de granjas de Estados Unidos incrementaron en un 46 % en 2025 (ENG)

Samantha Ayoub, de la Federación Americana de Oficinas Agrícolas, informó que «los tribunales estadounidenses informan que en el año calendario 2025 se presentaron 315 quiebras agrícolas, lo que supone un aumento del 46 % con respecto a 2024. Aunque sigue estando por debajo de los máximos recientes, este es el segundo año consecutivo en el que aumentan las solicitudes».

themarquesito #1 themarquesito
Otros que pensaban que los leopardos comecaras no iban a devorar sus rostros.
vvega #5 vvega
#1 Nunca pensó que pasaría, ellos no votaron a los leopardos comerostrosdegranjeros. Es un rostro, no una cara, así que no pudieron haberlo visto.
placeres #4 placeres
Por un lado el gráfico que adjuntan dice claramente que la administración Trump esta aún muy lejos de los objetivos establecidos deben quebrar el doble de granjas para llegar a una normalidad de mercado. Eso es lo que los grajeros votaron, limpiar el campo de incompetente y solo dejar a los trabajadores de verdad.

.Por otro lado ¿Como demonios se pueden disparar un 30% los prestamos de una temporada para otra?, eso son prestamos de supervivencia, buena suerte con salir de esta fosa sin no hay alguna catástrofe en el otro lado del pais que dispare el precio de las cosechas en tu area antes de fijar el precio.  media
devilinside #7 devilinside
Y los músicos zurdos de siempre tendrán que volver a organizar un Farm Aid. No veo a Kid Rock en ello, salvo que incluya a los cultivadores de coca
#3 omega7767
Making America a shitter place
#8 Y_digo_yo
La banca siempre gana.
#2 Kuruñes3.0
Pues que les den por el culo.
Bhuvaya #6 Bhuvaya
Y así los grandes fondos pueden comprarlos a precio de saldo. Capitalismo de amiguetes
