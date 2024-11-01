·
·
4
meneos
78
clics
Las ballenas de Bitcoin sacan 2.000 BTCs de Binance en dos transacciones
Las ballenas de Bitcoin han sacado este jueves 2.000 BTCs de Binance en dos transacciones de 1.000 valorados en 185 millones de dólares.
actualidad
#3
sorrillo
La cotización de Bitcoin en escala logarítmica. Preguntas frecuentes aquí:
www.meneame.net/c/33037049
1
K
21
#2
paumal
#0
185 mil millones de dólares.
Seguro?
0
K
11
#4
Verdaderofalso
#2
cierto gracias
0
K
20
#1
Tensk
Las floristerías haciendo caja.
0
K
11
#5
Atusateelpelo
#1
Todo lo contrario. Cuando sacan de exchanges a wallets es que no van a vender.
Cuando hacen caja precisamente el movimiento es el contrario. De wallet a exchange.
1
K
37
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
Seguro?
Cuando hacen caja precisamente el movimiento es el contrario. De wallet a exchange.