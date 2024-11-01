·
4
meneos
123
clics
Balízate por webs
A las tres de la tarde en agosto con 40 grados no se ve un carajo la dichosa baliza...
tráfico
,
seguridad
3
1
1
K
36
actualidad
3 comentarios
#1
YSiguesLeyendo
... Enseñemos a colocar los triángulos, chaleco puesto, y centrémonos en la conducción al ver una avería o accidente, en vez de coger raudos el puto móvil para luego hacernos virales en la compartición.
0
K
15
#2
StuartMcNight
#1
A colocar los triangulos correctamente y a conducir con cautela al ver averias / accidentes ya nos enseñan. La gente no lo hace igualmente.
¿Cual es la propuesta de Paco Peinado ademas de hacer algo que ya se hace? Porque ademas... multar a la gente por hacer cosas que ya nos enseñan a no hacer tampoco le gusta.
0
K
11
#3
cocococo
*
Eso de la baliza me parece una especie de pelotazo, no sé. A ver si la Unión Europea interviene y quita la baliza y mete en la cárcel a quienes la promovieron, pero seguramente va a ser que no.
Yo no pienso comprarla, antes abandono el coche y viajo en el transporte público, no por lo que cuesta la baliza, sino porque la imponen por cojones a los españoles, pero si eres un guiri que viene a España con su vehículo guiri no tiene que usarla, si el vehículo está matriculado en España es peligroso salir a la carretera a poner los triángulos y necesita baliza, pero si es extranjero no hace falta, no hay problema, un desastre.
La baliza me parece un abuso.
0
K
7
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
