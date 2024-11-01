edición general
Bajo Trump, EEUU exige cambios en la ONU como condición para dar dinero

Los funcionarios norteamericanos están adoptando un enfoque a la carta para pagar las cuotas de la ONU, eligiendo qué operaciones y agencias creen que se alinean con la agenda de Trump y cuáles ya no sirven a los intereses de Estados Unidos. Es un cambio importante respecto a cómo las administraciones anteriores —tanto republicanas como demócratas— han tratado a la ONU, y ha obligado al organismo mundial, que ya está llevando a cabo su propio ajuste interno, a responder con una serie de recortes de personal y programas.

Atusateelpelo #1 Atusateelpelo
El 1º cambio deberia ser que si no aporta dinero pierda su derecho de veto en el Consejo de Seguridad....

No se, por dar ideas...
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo *
Pues nada, se le dice que no pague un duro, pero pierde su derecho a veto.

Y todos contentos.

P.D.: Se me adelantó #1
themarquesito #4 themarquesito
#1 Esa debería ser la primera y principal respuesta
Asimismov #6 Asimismov
#1 el segundo cambio, mover la sede que da pingües beneficios a NYC, entre embajadas, séquitos y participantes se estima el benecio de NYC en USD 16.000 millones anuales.
Kamillerix #2 Kamillerix
Vamos, que quieren que la ONU pase a ser la ONEEUU... {0x1f416} {0x1f416} {0x1f416}
lameiro #5 lameiro
Si se ha hecho en Argentina por que no en la ONU. Igual China o Rusia ponen al proximo presidente en España o Francia.
Iñaki #7 Iñaki
EEUU es todavía el país que más dinero pone en la ONU, pero el derecho a veto se le debería retirar (como a los otros cuatro países que lo tienen) por injusto con el resto del mundo.
