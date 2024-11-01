Bajo Trump, EEUU exige cambios en la ONU como condición para dar dinero

Los funcionarios norteamericanos están adoptando un enfoque a la carta para pagar las cuotas de la ONU, eligiendo qué operaciones y agencias creen que se alinean con la agenda de Trump y cuáles ya no sirven a los intereses de Estados Unidos. Es un cambio importante respecto a cómo las administraciones anteriores —tanto republicanas como demócratas— han tratado a la ONU, y ha obligado al organismo mundial, que ya está llevando a cabo su propio ajuste interno, a responder con una serie de recortes de personal y programas.