Las bajas laborales por salud mental son ya las más frecuentes y tensionan a empresas y trabajadores

En 2024 se registraron 671.618 bajas vinculadas a estos trastornos, prácticamente el doble que hace una década. Además, representan cerca del 20% de los procesos de larga duración y afectan especialmente a mujeres (64%) y a jóvenes de entre 25 y 35 años. Desde la aseguradora digital Alan España subrayan que este incremento responde a “cambios profundos en la forma en la que trabajamos y vivimos”, como la hiperconectividad, la difuminación de los límites entre vida personal y profesional o la presión por mantener altos niveles de rendimiento.