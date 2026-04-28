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Las bajas laborales por salud mental son ya las más frecuentes y tensionan a empresas y trabajadores

Las bajas laborales por salud mental son ya las más frecuentes y tensionan a empresas y trabajadores

En 2024 se registraron 671.618 bajas vinculadas a estos trastornos, prácticamente el doble que hace una década. Además, representan cerca del 20% de los procesos de larga duración y afectan especialmente a mujeres (64%) y a jóvenes de entre 25 y 35 años. Desde la aseguradora digital Alan España subrayan que este incremento responde a “cambios profundos en la forma en la que trabajamos y vivimos”, como la hiperconectividad, la difuminación de los límites entre vida personal y profesional o la presión por mantener altos niveles de rendimiento.

| etiquetas: bajas , laborales , españa , estudio , lukkap , trabajo , sectores
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3 comentarios
5 1 0 K 46 actualidad
manzitor #3 manzitor
La cultura laboral de muchas empresas españolas, el liderazgo de muchos directivos, etc, están cambiando mal. Cultura de control, presentismo, falta de incentivos, productividad mal entendida, condiciones poco justificables con los resultados de las empresas, son males endémicos.
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aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro *
"la presión por mantener altos niveles de rendimiento."
A cambio de cacahuetes
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#2 Sacapuntas *
#1 Da igual que te paguen mucho. En ningún trabajo se puede dar todo durante mucho tiempo por mucho que te paguen. Al final te rompes. Y si además es a cambio de cacahuetes, más que te rompes. Ese tipo de explotación laboral moderna nos pasará factura social.
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