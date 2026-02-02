·
Bad Bunny hace historia: gana el Grammy a mejor álbum del año con un disco en español
«Antes de dar gracias a Dios, voy a decir: ICE, fuera. No somos salvajes, no somos animales, somos seres humanos y somos estadounidenses», dijo el puertorriqueño al recoger el premio
bad bunny
grammy
mejor album
6 comentarios
#1
CharlesBrowson
bueno, español español...vive Dios que sin los subtitulos no hay cristiano que lo entienda.
4
K
48
#4
Grahml
#1
#2
Sólo imaginándonos Trump explotando de odio y rabia, por mí que llamen "español" a sea lo que sea que diga este.
0
K
19
#3
Gadfly
Y que está putísima mierda de música gane premios...
1
K
24
#5
woody_alien
No es español, es el pañol, un compartimento lingüístico aparte.
0
K
12
#2
LeDYoM
"español"
0
K
11
#6
miq
*
Mucha gente mordida por aquí. A tope nuestro Benito.
0
K
9
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
