Bad Bunny hace historia: gana el Grammy a mejor álbum del año con un disco en español

«Antes de dar gracias a Dios, voy a decir: ICE, fuera. No somos salvajes, no somos animales, somos seres humanos y somos estadounidenses», dijo el puertorriqueño al recoger el premio

CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
bueno, español español...vive Dios que sin los subtitulos no hay cristiano que lo entienda.
#4 Grahml
#1 #2 Sólo imaginándonos Trump explotando de odio y rabia, por mí que llamen "español" a sea lo que sea que diga este.

xD
Gadfly #3 Gadfly
Y que está putísima mierda de música gane premios...
woody_alien #5 woody_alien
No es español, es el pañol, un compartimento lingüístico aparte.
LeDYoM #2 LeDYoM
"español"
miq #6 miq *
Mucha gente mordida por aquí. A tope nuestro Benito.
